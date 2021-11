¿Quién es Dylan Meyer, la prometida de Kristen Stewart?

'Nos vamos a casar, lo haremos totalmente', dijo Kristen Stewart en el programa, Howard Stern, al anunciar su compromiso con su pareja de hace dos años, Dylan Meyer, sobre quien te hablaremos en La Verdad Noticias a continuación.

La pareja ha sido muy discreta sobre su relación, además, el trabajo detrás de la cámara ha ayudado a Dylan Meyer a mantenerse alejada del ojo público y la atención que vienen con el salir con una ex- estrella de "Crepúsculo".

Ahora que Kristen Stewart y Dylan Meyer se comprometieron tras dos años de relación, los fans de la actriz que dio vida a Bella Swan están mas interesado que nunca en conocer a su futura esposa y compañera para toda la vida.

¿Quién es Dylan Meyer?

Dylan Meyer, la prometida de Kristen Stewart

Dylan Meyer de 33 años de edad, es una actriz, guionista y productora ejecutiva, quien conoció a Stewart en un set hace 6 años. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la película de Netflix, XOXO, de la que fue productora.

Su filmografía como actriz también incluye “The Death and Return of Superman” (2011), “Wrestling Isn’t Wrestling” (2015) y “Jem Reacts to the New Jem and the Holograms” (2015).

Como guionista escribió algunos episodios de la serie de ciencia ficción "Miss 2059". Meyer también escribió los cortometrajes "Loose Ends" (2015) y "Rock Bottom" (2019) que te presentamos a continuación.

¿Cuántas novias ha tenido Kristen Stewart?

Las parejas de Kristen Stewart

Kristen Stewart sintió mucha presión al revelar su sexualidad, sin embargo, cuando tuvo la confianza para anunciar su bisexualidad comenzó una relación con Stella Maxwell que duró dos años.

Antes de comenzar sus romances públicos con mujeres como su ahora prometida, Dylan Meyer, Kristen Stewart fue pareja de Michael Angarano y su co-estrella en Crepúsculo, Robert Pattinson, quien dará vida a Batman en 2022.

