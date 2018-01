¿Quién es Dwayne Douglas Johnson “La Roca”?

Dwayne Douglas Johnson “La Roca” nació en California el 2 de mayo de 1972, cuenta con una estatura de 1’96 m . Este polifacético personaje de 45 años de edad es un fisicoculturista, luchador profesional estadounidense y actor, es en el cine donde LaRoca ha adquirido mucha fama a través de sus múltiples apariciones en diversas películas.

La Roca cuenta con diversos títulos en el mundo del “wrestling”, pues como luchador se puede hablar de sus 10 campeonatos mundiales: 8 de los cuales son como campeón de la WWE y 2 con la empresa WCW. Además de ser 2 veces campeón intercontinental de la WWF y 5 veces campeón mundial de parejas. Sin dejar a un lado el Royal Rumble del 2000 consagrándolo como el campeón de las 3 coronas.

Dwayne Douglas Johnson “La Roca” como luchador

Se le asocia muy a menudo con la frase “Can you smell what the rock is cooking?” que se puede entender como ¿Puedes oler lo que ha cocinado la Roca? , ya que con dicha cita LaRoca cierra todos sus discursos en el cuadrilátero.

Dwayne Douglas Johnson “La Roca” comenzó su carrera como luchador, este californiano jugaba fútbol americano, mientras estudiaba en la universidad de Miami. De la cual se graduó de la Licenciatura en Criminología y obtuvo una especialidad en Fisiología. La Roca formó parte del equipo canadiense de los Calgary Stampeders. Fue una fuerte contusión en la espalda lo que determinó su salida profesional del fútbol americano.

Dwayne Douglas Johnson inició en el año de 1996 donde arrancó su carrera en la WWF, bajo el nombre de “Rocky Maiva” una mezcla entre los nombres de su abuelo y de su padre. Antes de consagrar su fama como “La Roca”.

La Roca ostenta 10 campeonatos mundiales

Su trabajo como actor dio inicio en series de televisión, algunas de ellas “Star Trek: Voyager” y “ Aquellos maravillosos 70”.

En el cine debutó con “Longshot” en 2000, provocando un eco internacional cuando fue quien interpretó al Rey Escorpión en el filme del 2001 “El regreso de la momia”.

Dwayne Douglas Johnson “La Roca” es patrocinador del equipo nacional de rugby de Samoa. Siempre ha apoyado a Samoano pues cuenta con herencia de dicho lugar.

La Roca en la serie Star Trek

Dwayne Douglas Johnson tuvo un largo matrimonio con Dany García, hija de inmigrantes cubanos. Dicho matrimonio de 10 años culminó el 1 de junio del 2007. Tienen una hija en común, Simone Alexandra, nacida el 14 de agosto del 2001.

Dwayne Douglas Johnson, Dany García y su hija Simone Alexandra

Fue en el 2006 que “La Roca” fundó “The Dwayne Johnson Rock Foundation”, que es conocida por su labor caritativa con los niños con enfermedades terminales y de alto riesgo.

“La Roca” siempre ha manifestado su postura y deseo de convertirse en Presidente de los Estados Unidos.

The Rock Foundation

Actualmente se encuentra casado con Lauren Hashian, con quien tuvo a su hija Jasmine en diciembre de 2015 y se encuentran en la espera de su segundo hijo.

Dwayne Douglas Johnson, Lauren Hashian y su hija Jasmine

Filmografía :

1999 Beyond the mat: un documental enfocado a figuras del ring como Mick Foley, donde La Roca colabora a través de entrevistas. La película fue originalmente lanzada en los Estados Unidos en marzo de 2000 y después en una version DVD.

1999 Star Trek Voyager : La Roca colaborando como actor en la serie. La serie de ciencia ficción contó con 7 temporadas 172 episodios.

2000 Longshot: Cinta con la que La Roca inicio su carrera en el cine compartiendo pantalla con Britney Spears.

2001 The mummy returns: Secuela de la momia y predecesora de la momia la tumba del emperador Dragón.

2002 The scorpion King : La roca en su primer papel protagónico.

2003 El tesoro del amazonas : Un cazador de recompensas viaja a El Dorado para capturar al hijo de un multimillonario de los Ángeles para llevarlo de vuelta.

2004 Walking Tall: Un refrito dirigido en el año del 2004, de la misma cinta homónima de 1973. En la cual un sheriff pone orden en su pueblo de origen.

2005 Be cool: Inspirada en la novela del escritor Elmore Leonard, secuela de la cinta Get Shorty.

2005 Doom, la puerta del infierno: Adaptación del popular FPS videojuego de los 90’s.

2006 Gridiron Gang: Basada en hechos reales sobre los Kilpatrick Mustangs, un equipo de fútbol americano conformado por los internos de dicha cárcel en 1990.

2007 Reno 991! Miami: cinta que se inspira en la comedia de Reno 911!

2008 Superagente 86: Inspirada en famosa serie de comedia televisiva Get Smart, transmitida en los años 60.

2009 La montaña embrujada: remake del filme de 1975.

2009 Planeta 51: Película de animación, en la cual presta su voz para un personaje.

2010 Tooth Fairy : Dwayne Johnson La Roca en una comedia infantil, un jugador de hockey famoso se convierte en hada madrina desatando una serie de eventos graciosos.

2010 Why did i get married too? Un grupo de 4 parejas se reúnen para un retiro anual para rescatar su matrimonio.

2010 The other guys: Cinta cómica donde Dwayne Johnson La Roca colabora con Mark Wahlberg y Will Ferrell.

2010 You Again: Cinta cómica donde en la que Dwayne Johnson, La Roca actúa como Air Marshal.

2010 Faster: Filme de acción, La Roca es el antihéroe de la historia que es motivado por el anhelo de hacerse justicia por la muerte de su hermano.

2011 Fast Five: Famosa cinta de acción en vehículos actúa Dwayne Johnson, La Roca como el agente Luke Hobbs.

2012 Journey 2 , the mysterious Island: Filme de acción, Dwayne Johnson, La Roca interpreta a Hank basada en el libro de Julio Verne.

2013 Snitch: Drama criminal estadounidense donde La Roca actúa en el papel de John Matthews.

2013 G.I. joe, retalation: Retoman el argumento de la primera película y la adición de Dwayne Johnson, La Roca.

2013 Fast & Furious 6: Hobbs interpretado por La Roca, solicita que se reúnan en Londres para que Dom y Brian tengan un indulto y así eliminar su historial criminal.

2014 Paing & gain: La Roca interpreta una historia basada en hechos reales donde se describe el secuestro, extorsión y asesinato de varias víctimas por un grupo de culturismo del Sun Gym de Miami, Florida.

2014 Hércules: La Roca interpreta al fascinante héroe mítico, basado de la novela gráfica.

2015 San Andreas: La Roca protagoniza una película que se centra en el desastre natural del terremoto más conocido.

2015 Fast & Furious 7: Séptimo filme de la saga secuela paralela de la 6.

2016 Central Intelligence: Comedia, Bob Stone interpretado por La Roca, solicita la ayuda de Calvin un agente encubierto para solucionar un problema con una agencia secreta.

2016 Moana: La Roca presta su voz para el personaje de Maui.

2017 Baywatch: Película inspirada en la serie de televisión del mismo nombre La Roca da vida a Mitch Buchannon en dicha cinta.

2017 Jumanji welcome to the jungle: A más de 20 años del final de la primera historia, La Roca y un grupo de 3 jóvenes viajan al mundo virtual de Jumanji a través de un videojuego.