¿Quién es Dax Shepard?

Para saber más sobre Dax Shepard, en La Verdad Noticias te dejamos una breve biografía que indica que nació el 2 de enero de 1975 en Milford, Michigan (Estados Unidos), mide 1.90 metros y es tanto actor como director. Es hijo de Laura LaBo y Dave Robert Shepard. Tiene un hermano llamado Dave.

Estudió Antropología en UCLA y es afiliado del partido político liberal Libertario y tras aparecer brevemente en la película “Hairshirt” (1998), alcanzó la popularidad en su país gracias a sus apariciones en el programa de televisión de cámara oculta de la MTV “Punk’d”.

En su momento Kristen Bell reveló cómo sus hijas ayudan a su esposo Dax Shepard a mantenerse sobrio, esto porque han desarrollado el gusto por una bebida no convencional.

Dax Shepard de joven

Aquí en su participación como camarógrafo en la película “Más barato por docena”.

A sus 46 años el actor ha tomado una radical decisión sobre su cuerpo y ha dejado boquiabiertos a todos sus fanáticos. Claro que de joven no se veía tan mal, pero tras sufrir una importante crisis en su vida eligió cambiar por completo.

En su podcast Armchair Expert, que tuvo como invitados a Ashton Kutcher y Mila Kunis dijo: "En la cuarentena, le dije a mi esposa Kristen Bell: 'He esperado 10 años para que me llame Marvel así que tengo una excusa para ponerme enorme. Y no me van a llamar, ese barco zarpó. Tengo 46 años, no me van a llamar. Así que solo lo tengo que hacer para mi divertimento".

Y aunque ahora el comediante se encuentra en uno de sus mejores momentos, en 2016 confesó haber sido victima de abuso sexual por un joven de 18 años cuando él apenas tenía 7 años. En aquel momento mencionó que ese habría sido uno de los detonantes de su adicción al alcohol que comenzó a los 16 años.

Dax Shepard y Kristen Bell

Kristen Bell y el actor son un matrimonio desde el año 2013.

Se casaron en 2013 y desde ese momento se convirtieron en el matrimonio más real de Hollywood. Esto porque las estrellas no dudan en hablar abiertamente sobre sus problemas de comunicación, su terapia de pareja o cuando pasan por momentos complicados.

Pero no todo es malo, comparten los buenos momentos, su complicidad, lo orgullosos que están uno del otro y cómo se apoyan en sus respectivas vidas y crecen juntos como padres de sus dos hijas.

Incluso el matrimonio aun cuando no lo ha tenido fácil, Kristen Bell revela cómo está apoyando a Dax Shepard para dejar las adicciones, esto luego que el actor tuvo una recaída tras 12 años sobriedad.

Películas de Dax Shepard

Algunas películas han sido bastante conocidas como Zathura.

Como actor, ha realizado películas de comedia, una de steven Brill “De Perdidos Al Río” (2004), más tarde pudo ser visto en “Zathura, Una Aventura Espacial” (2005), “Idiocracia” (2006) o junto a Diane Keaton y Liv Tyler en “La Madre De Él” (2008).

Pero como se mencionó en un principio, Dax Shepard también tuvo su debut como director cinematográfico y lo hizo con “Brother’s Justice” (2011), con posterioridad estrenó como director “Fuga Explosiva” (2012) y “CHIPS” (2017).

