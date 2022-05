¿Quién es Clea? El personaje de Charlize Therón en 'Doctor Strange 2'

Charlize Therón en Doctor Strange 2

Si aún no has visto la cinta, deberás tener en cuenta que esta nota tiene spoilers... La aparición de Charlize Therón en 'Doctor Strange 2' ha sido de los temas más hablados del fin de semana.

La actriz sudafricana ha ingresado de manera oficial al Universo Cinematográfico de Marvel en un papel bastante importante en los cómics.

La participación de Charlize sucedió en la primera escena post-créditos del filme, de la cual en La Verdad Noticias te hablaremos más a fondo.

Charlize Therón en Doctor Strange 2

*Spoiler*



CHARLIZE THERON en escena pos-credito de Doctor Strange :o

Es bellísima #DoctorStrange pic.twitter.com/OfJSYyW224 — jenny ���� (@jloverxjenny) May 5, 2022

Tras el estreno en cines de 'Doctor Strange In The Multiverse Of Madness', la audiencia se topó con la presencia de Charlize Theron, una de las actrices más laureadas de Hollywood.

La escultural actriz ahora hace su tan anhelado debut en el UCM, una industria que pedía a gritos su participación en el mundo de superhéroes.

En redes alabaron la participación de Charlize, que, aunque fue de escaso segundos, logró robarse toda la atención de la audiencia en la sala de cine.

"Quien diría que en la escena post créditos saldría Charlize Theron viniendo de otro universo a pedir ayuda a Strange porque su universo está en peligro", se lee en comentarios.

¿Quién es Clea?

¿Quién es Clea?

El personaje misterioso de la escena post-créditos es Clea, sobrina de Dormammu y Hechicera Suprema de la Dimensión Oscura.

En los cómics, el personaje se convierte en el gran amor de Strange, quien le apoyará a recuperar el reino que le fue arrebatado, por lo cual será vital en futuras entregas de esta cinta de Marvel, la cual además pronto llegará a Disney Plus.

Aunque no se sabe en qué cinta aparecerá Clea de Charlize Therón, su presencia en 'Doctor Strange 2' nos deja ver que ya está dentro del UCM.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!