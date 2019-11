¿Quién es Christian Serratos? La nueva Selena Quintanilla

Netflix ya encontró a su proxima Selena, la nueva serie de la plataforma digital será personificada por la actriz Christian Serratos, quien será la responsable de darle vida a la reina del “Tex Mex” la actriz de 28 años cumple los requisitos para ser la elegida por el gran parecido con la fallecida cantante Selena Quintanilla.

El nombre de la actriz podría no ser muy popular, sin embargo, su carrera artística comenzó desde los 3 años como extra en The Drew Carey Show y en la serie “Entrenador” y a los 7 años firmó un contrato con una agencia de modelos donde se dio a conocer en el medio artístico.

Christian interpretó el personaje de Suzie Crabgrass en la serie “Manual de supervivencia escolar de Ned” de Nickelodeon, la cual tuvo tres temporadas que duraron desde el 2004 hasta el 2007, fue durante este personaje que su carrera comenzó a crecer y así es como se logró ver su participación en la saga “Crepúsculo” con el papel de Angela Weber, durante su colaboración fue ganadora del premio Artista Joven para la primera película.

Suzie Crabgrass

Tuvo una aparición en el video “Howlin’ For You” del grupo The Black Keys

Su personaje más conocido lo obtuvo en el año 2014 al unirse al reparto recurrente de la serie “The Walking Dead” interpretando a 'Rosita Espinosa' en el episodio “Reclusos” de la cuarta temporada de la serie, y para la quinta temporada se anunció que formaría parte del elenco principal.

Durante el año 2010 ocupó el puesto número 65 en Hot 100 de la revista Maxim y en la edición de marzo del año 2015 de la revista Playboy, fue presentada en la sección “After Hours”

Para agosto de este año, Netflix la seleccionó para interpretar el emblemático personaje de Selena para la serie que saldrá a la luz el próximo año bajo el mismo nombre “Selena: la serie” bajo la dirección de Kurt Honold Morales.

Christian Serratos cuenta con descendencia mexicana e italiana, y conoce la historia de la cantante y el legado musical que dejó tras su muerte en 1995.

