¿Quién es Christian Nodal? Biografía, datos y todo lo que debes saber sobre él

Christian Jesús González Nodal, es un cantante y compositor nacido en Caborca, Sonora el 11 de enero de 1999. Actualmente tiene 22 años, mide 1.70 cm y pesa 73 kilogramos, aproximadamente.

El famoso artista mexicano reside en Guadalajara, Jalisco pero constantemente viaja a Estados Unidos y otros lugares, debido a su apretada agenda de trabajo. Si eres un fiel fanático de la carrera de esta joven estrella seguro recordarás que el intérprete consiguió su primer hit musical con el sencillo “Adiós Amor”, estrenado en 2017 bajo el sello discográfico Fonovisa.

Después de esto, el cantante Christian Nodal comenzó a incrementar su fama en México y otros países, y aunque sólo ha publicado tres álbumes, se ha convertido en uno de los grandes exponentes del regional mexicano actual, por lo que cuenta con millones de seguidores que lo apoyan en todos sus nuevos proyectos. Así que en La Verdad Noticias, te contaremos algunos datos que quizás no conocías del popular cantante.

Canciones de Christian Nodal

El intérprete mexicano cuenta con más de 34 canciones oficiales en su repertorio que conforman sus tres discos. Además, Nodal ha tenido grandes colaboraciones con estrellas juveniles de la música como el colombiano Camilo y la mexicana Ángela Aguilar. Aunque la mayoría de las canciones del cantautor hablan de desamor por sus vivencias personales, hace poco Christian Nodal pidió ayuda a sus fans para inspirarse a escribir nuevos temas.

Y es que las canciones "dolidas" como él le llama, son las que le han dado éxitos a Christian Nodal. Pero algunos de sus temas más escuchados en la radio y las plataformas musicales son canciones como “No te contaron mal”, “De los besos que te di”, “Dime cómo quieres”, "Adiós amor" (su primer hit), “Pa’ olvidarme de ella” en colaboración con Piso 21, así como su dueto con David Bisbal “Probablemente”, entre muchos otros temas.

Gracias a su amplio catálogo de melodías que se volvieron rápidamente en las favoritas del público, es que la carrera del artista sonorense creció de manera acelerada.

Christian Nodal Discografía

El cantante sólo tiene tres discos pero todos han sido un gran éxito/Foto: Soy Grupero

La música del artista es única. De hecho, Christian Nodal rompió récord con su álbum debut “Me dejé llevar” de 2017. En este lanzamiento hizo una fusión de sonidos de banda, acordeón y ranchero, un estilo de combinación romántico y bravío. De las 13 canciones de este disco, la mayoría son de su autoría.

“Adiós amor” de dicho primer álbum, en realidad es un cover del famoso grupo Los Dareyes de la Sierra, sin embargo en la voz de Nodal y con los arreglos del joven artista, es que la audiencia decidió que esta nueva versión se haría mucho más exitosa que la original.

Para el 2019, el cantautor compartió con el público su segundo disco “Ahora” con 14 canciones, el cual ya no sólo era del género ranchero, sino que también se podía escuchar una combinación con el género urbano, ya que trabajó con artistas como Sebastián Yatra en la canción “Esta noche”.

Mientras que en el 2020 estrenó su tercer álbum “AYAYAY!” con 7 temas musicales, del cual se desprenden canciones que se han vuelto populares como “Amor tóxico” y “Se me olvidó”.

Novia de Christian Nodal

Belinda y el intérprete de regional mexicano llevan varios meses de noviazgo/Foto: La República

En agosto de 2020, el cantante sorprendió a sus millones de fanáticos después de que se hiciera oficial que estaba en una relación romántica con la cantante y actriz Belinda, quienes se volvieron más unidos al ser coaches del reality “La Voz México” de TV Azteca. Las críticas comenzaron a sonar, especialmente porque en ese momento él tenía 21 años, mientras que ella tenía 28 años (aunque se dice que la famosa en realidad tiene 31 años).

Pese a la diferencia de edades, los artistas poco a poco comenzaron a compartir algunas fotos románticas que afirmaban que estaban muy enamorados. Aunque su relación actual es un poco privada, se dice que el sonorense ya está planeando entregarle el anillo de compromiso a la famosa mexicana de origen español, puesto que él ha asegurado que ella es “el amor de su vida”.

Sin embargo, la novia de Nodal antes de Belinda fue la guapa modelo María Fernanda Guzmán, hija del futbolista Daniel Guzmán; pero el romance terminó en 2019, y se ha rumorado que Beli posiblemente fue la tercera en discordia en la ahora ex pareja. Además, otras de las ex novias de Christian Nodal fueron, la joven artista Estibaliz Badiola y una chica llamada Julieta, que no pertenece al espectáculo.

¿Christian Nodal es gay?

Se dijo que el cantante incluso estaba casado con otro hombre, pero hasta el momento no se ha confirmado que esto sea verdad/Foto: Youtube

Al mismo tiempo que se confirmó su relación con Belinda en 2020, se hizo viral el supuesto noviazgo de Nodal con un hombre llamado José Méndez. Como te relatamos en ese momento en La Verdad Noticias, se rumoró que el joven cantante mexicano tenía una relación gay con aquella persona desde hace más de dos años.

Incluso se dijo que Christian Nodal sólo estaba usando a Beli como “tapadera” para esconder su presunta homosexualidad y que su romance en realidad era una manera de darle “publicidad” a ambos famosos.

No obstante, no se ha confirmado que el sonorense tenga un amorío con otro hombre o que incluso se haya casado con alguien de su mismo género, como dijeron algunos chismes. Lo que sí se sabe es que Christian está muy enamorado de su hermosa novia y que su amor sigue fuerte a pesar de las especulaciones.

Familia de Christian Nodal

La familia Jiménez Nodal está conformada por cinco integrantes/Foto: Instagram

Christian es el mayor del matrimonio entre el productor Jaime González y la empresaria Silvia Cristina Nodal Jiménez. Tiene dos hermanos: Amely y Jaime Alonso. Se dice que el famoso nació en una familia de músicos, ya que mientras algunos cantaban, otros tocaban instrumentos. De hecho su padre es dueño de su propia disquera JG MUSIC. Mientras que su mamá es su mánager desde que inició su carrera, por lo que Christian contó con un gran apoyo para convertirse en el artista que es hoy.

Hace unos meses, la familia de Christian Nodal sufrió una pérdida, ya que falleció por Coronavirus su tío, Benicio Jímenez Madrid a quien le decían “Benny”. Los miembros mayores de la familia suelen mostrar un poco de su vida privada en las redes sociales, y gracias a esto, los fans de Christian conocen un poco más de la vida del cantante.

Tatuajes de Christian Nodal

Christian demostró su gran amor por su nueva novia con varios tattoos/Foto: Contraparte informativa

El intérprete de “Botella tras botella” ha confesado en varias entrevistas que cuenta con más de 40 tatuajes repartidos en diversas partes de su cuerpo, como las manos, brazos e incluso en la cabeza.

Entre algunos de los más conocidos están la palabra “revolución” que tiene escrita en los dedos, donde también tiene algunos dibujos con gran significado para el cantante como una luna, el ojo, una flor, una cruz, una herradura, una calavera, un cactus y un sol. En el pecho también tiene una rosa de los vientos. En el cuello se tatuó el título de su primer disco “Me dejé llevar”, además de muchos otros tattoos.

Para sellar su romance con su novia actual Belinda, Christian Nodal se tatuó la palabra “Beli” junto a una de sus orejas, así como los bellos ojos de su novia, los cuales se los plasmaron en el pecho, y también se hizo el tatuaje de un arco, ya que su novia se tatuó un corazón con una flecha. Hace poco se especuló que la mamá de Nodal enfureció con sus nuevos tatuajes, pero en realidad todo se trató de una broma en redes sociales.

Fortuna de Christian Nodal

Christian ha ido incrementando su fortuna con sus hits musicales y sus diversos proyectos/Foto: Tabasco Hoy

A pesar de que tiene una corta carrera en la industria del espectáculo, el cantante ha logrado conseguir su propia fortuna, pero muchos se preguntan, ¿Cuánto gana Christian Nodal? Según el medio Mediotiempo, el intérprete de regional mexicano cobró entre 7 y 10 millones de pesos mexicanos sólo por ser coach del reality La Voz México en 2020.

Además, varios medios de comunicación han informado que el artista de 22 años gana 2.5 millones de pesos por cada uno de sus conciertos. Por lo cual, la fortuna del cantante se ha informado que asciende a más de 250 millones de pesos mexicanos (9.88 millones de euros según el portal Youtubers.me). Sin duda, la música le ha dado muchas cosas buenas al joven cantante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.