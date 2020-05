¿Quién es Brian May y por qué es tendencia?

Brian May nació el 19 de julio de 1947 en Hampton, Inglaterra. En 1971, salió a la carretera con su banda, Queen, tocando la guitarra, hecha por sus propias manos, la "Red Special". En 1973, Queen lanzó su álbum debut homónimo y alcanzó el estrellato del rock con éxitos como "We Will Rock You" y "Bohemian Rhapsody".

En 1991, el cantante líder Freddie Mercury murió de SIDA, pero la popularidad de su música perduró. Desde la muerte de Mercury, May se ha reunido con Roger Taylor y ha viajado a shows con entradas agotadas en una nueva versión de Queen con Paul Rodgers y Adam Lambert en la voz. En 2002, We Will Rock You, un musical basado en canciones de Queen y un libro de Ben Elton, se estrenó en Londres y duró más de una década. Fuera de su carrera musical, May obtuvo títulos avanzados en astrofísica, publicó numerosos libros y dedicó gran parte de su vida a causas de bienestar animal.

Vida temprana del guitarrista de Queen

Brian Harold May nació el 19 de julio de 1947 en Hampton, Middlesex, Inglaterra, de padres Ruth y Harold May. May, un adolescente imaginativo, con la ayuda de su padre, construyó su propia guitarra casera, llamada "The Red Special". La guitarra, que estaba hecha de materiales improvisados, incluida la leña y se tocaba con una moneda de seis peniques para una selección, luego ocuparía un lugar destacado en la carrera musical de mayo y que continuaría tocándolo en cada álbum y show en vivo de Queen.

El joven May recibió su educación en la Escuela Hampton Grammar (ahora la Escuela Hampton). Un estudiante excepcional, después de graduarse en 1965, se matriculó en el programa de astrofísica en el London Imperial College, donde obtuvo su licenciatura en ciencias. Terminaría la mayor parte de su doctorado para 1974 y finalmente completarlo casi 40 años después en 2007.

Carrera musical de Brian May

Mientras estaba en el London Imperial College, May formó una banda de rock llamada Smile. Su pasión por la música pronto superó su interés en la astrofísica. En 1971, May pospuso completar su Ph.D. para salir a la carretera con su banda, renombrando al grupo Queen, un nombre que se convertiría en legendario en el mundo del rock 'n' roll. May actuó como guitarrista principal, vocalista y compositor ocasional. El vocalista principal de la banda, Freddie Mercury, también tocaba el piano. John Deacon estaba en el bajo, mientras que Roger Taylor cubría la batería y la voz.

En 1973, después de firmar con EMI Records, Queen lanzó su álbum debut homónimo, que se convirtió en oro. Con su sonido fresco y único, el grupo se ganó a los fanáticos tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos.

"La guitarra tiene una especie de determinación y emoción que nada más posee", Brian May

Brian May y Freddie Mercury juntos en un concierto tocando la guitarra.

El año 1974 trajo el lanzamiento de dos álbumes más exitosos de Queen: Queen II y Sheer Heart Attack. Este último fue un éxito de ventas, presentando el sencillo Top 10, "Killer Queen". El año siguiente trajo más éxito para May y la banda: Queen tuvo su primer disco número 1 en Estados Unidos con A Night at the Opera, con dos de las baladas de May: "39" y "The Prophet's Song". El álbum también dio a luz a uno de los éxitos más conocidos de Queen: la canción de rock y ópera "Bohemian Rhapsody", con May interpretando un solo en triples en su "Red Special". También ese año, Queen comenzó a encabezar conciertos en su gira mundial.

Mientras grababa los álbumes de Queen, May aplicó su conocimiento de la física en el estudio de grabación: usando lo que sabía sobre las ondas de sonido, creó ecos que amplificaron la sección de la canción pisando fuerte y aplaudiendo, creando la ilusión de que los sonidos provenían de una gran multitud de la gente. Con "We Will Rock You", en el álbum de 1977 de la banda News of the World, May se esforzó por crear un himno que inspiró la participación y la unidad de la audiencia. La canción logró el efecto deseado en los conciertos, ya que los miembros de la multitud pisotearon, corearon y aplaudieron en sincronía.

El exitoso single "Crazy Little Thing Called Love" fue lanzado en 1979, recibiendo críticas positivas. La canción apareció en el álbum de Queen de 1980, The Game. Después de eso, lanzaron Hot Space (1982), The Works (1984) y A Kind of Magic (1986). En 1986, la banda había alcanzado su punto máximo y comenzaba a disminuir en popularidad. Aún así, Queen logró lanzar algunos álbumes de platino con The Miracle (1989) e Innuendo (1991), hasta que la tragedia golpeó a May y la banda en 1991, cuando el cantante líder Freddie Mercury murió de SIDA. A raíz del fallecimiento de Mercury, May y la banda establecieron el Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica de ayuda contra el SIDA. May, Deacon y Taylor lanzaron Made in Heaven en 1995. Fue el último álbum de estudio de la banda con Freddie Mercury hasta el lanzamiento en 2014 de Queen Forever, que presentaba algunas canciones inéditas cantadas por Mercury, incluyendo un dueto perdido con el fallecido Michael Jackson titulado " Tiene que haber más en la vida que esto."

En 2005, May y el ex miembro de Queen Roger Taylor se reunieron para una gira, con Paul Rodgers en la voz. Lanzaron un álbum de estudio, Cosmo Rocks, en 2008. En 2012, May y Taylor volvieron al escenario una vez más, esta vez con el rockero de American Idol Adam Lambert en la voz. En 2013, se anunció una gira y debido a la demanda popular, continuaron agregando fechas y todavía están de gira a partir de 2016.

Vida personal y otras empresas

May tiene un hijo, Jimmy, y dos hijas, Louisa y Emily, con su esposa Chrissie Mullen, con quien se casó en 1974. Después de separarse, se casó con Anita Dobson en 2000.

Además de su carrera de rock 'n' roll, May también compuso y actuó para el teatro, a saber, las producciones de London Riverside Studios de Macbeth (1987 y 1990). Con Queen, ayudó a grabar la película de 1980 Flash Gordon y ha colaborado en canciones para bandas sonoras de películas como Mission Impossible II y Spiderman II.

Brian May se volvió tendencia en redes por un ataque al corazón.

May también ha tenido un interés de por vida en la astrofísica. En 2008, regresó a la escuela para obtener su tan esperado Ph.D. En 2015, colaboró con otros astrofísicos para analizar datos de la sonda New Horizons de Plutón en la NASA. May también es un ávido coleccionista de fotografía estereoscópica, un tipo de imagen en 3D. Es el actual propietario de la London Stereoscopic Company. "Mi geek es inagotable cuando se trata de estéreo", dijo a The Telegraph en 2014.

May ha sido autor y coautor de varios libros a lo largo de su carrera, incluyendo MgI Emission in the Night Sky Spectrum (1972), Indonesian Tragedy (1978), Brian May: Back to the Light (1993), Bang! The Complete History of the Universe (2007), A Survey of Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud (2008), A Village Lost and Found: "Scenes in Our Village" de T. R. Williams. Un recorrido anotado de la serie de fotografía estéreo de la década de 1850 (2009), Diableries: Stereoscopic Adventures in Hell (2013), Brian May's Red Special (2013) y Cómo leer el sistema solar: una guía para las estrellas y los planetas (2015) , por nombrar unos cuantos. En 2016, publicó su último libro, Crinoline: el desastre más magnífico de la moda.

El rockero, científico, autor también es un devoto activista del bienestar animal. Estableció The Save Me Trust en 2009 para proteger la vida silvestre. En una entrevista de 2012 con The Guardian, comentó sobre su deseo de su legado: "No seré recordado en 1,000 años de todos modos, pero me gustaría dejar este planeta sabiendo que hice lo que pude para hacerlo un lugar mejor", un lugar más decente, un lugar más compasivo ". Ese mismo año, May fue nombrado vicepresidente de la RSPCA de Gran Bretaña.