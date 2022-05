¿Quién es Black Bolt en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness lleva a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) a una realidad diferente gobernada desde las sombras por un poderoso grupo de superhéroes autodenominados Illuminati.

Marvel se divierte un poco con los Illuminati, ya que varios de los personajes son variantes de héroes que ya conocemos, rinden homenaje a las teorías de los fanáticos o traen versiones ligeramente diferentes de los héroes que hemos visto en otras propiedades que no eran. t atado a la MCU.

Pero probablemente la incorporación menos conocida a los Illuminati es Blackagar Boltagon, un héroe que puede destruir con el poder de su voz Entonces, ¿quién es Blackagar Boltagon, también conocido como Black Bolt? La Verdad Noticias te informa todo lo relacionado a este superhéroe que apareció en Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

¿Quién es Blackagar Boltagon, Rey de los Inhumanos?

Creado por las leyendas del cómic Stan Lee y Jack Kirby para Fantastic Four #45 de 1965, Blackagar Boltagon es el rey de Attilan, una ciudad secreta en el lado oscuro de la luna poblada por los Inhumanos. Al igual que los Mutantes o los Eternos, los Inhumanos son una raza Marvel de seres superpoderosos donde cada individuo tiene sus propios poderes únicos.

Sin embargo, cada Inhumano comparte algunas cualidades, como una mayor longevidad, fuerza, velocidad, resistencia y reflejos. Estos poderes fantásticos son el fruto de los experimentos extraterrestres de Kree en humanos primitivos. Tratando de armar a los primates que habitaban la Tierra y convertirlos en armas, Kree introdujo el gen Inhumano.

Si bien muchos humanos poseen tales genes en la Tierra, sus poderes Inhumanos solo se activan una vez que se exponen a la niebla que proviene de Terrigen Crystals.

¿Cuáles son los poderes de Black Bolt?

La Verdad Noticias informa que, en el caso de Blackagar Boltagon, el Rey de Attilan fue sometido a Terragen Mist cuando aún era un embrión. Además de haber nacido con todos los fantásticos dones de los Inhumanos, también ganó la capacidad de aprovechar los electrones y convertir la energía en bruto en un arma capaz de romper palabras.

Desafortunadamente para el Rey de Attilan, manifiesta este poder a través de su voz. Eso significa que un solo susurro de Blackagar Boltagon es suficiente para matar a todos los que ama, condenando al héroe a una vida de silencio. Si bien todos podemos estar de acuerdo en que Blackagar Boltagon es un nombre tonto, el héroe también es conocido por su apodo, Black Bolt.

Como líder de los Inhumanos, Black Bolt es uno de los miembros originales de los Illuminati de Marvel Comic. Entonces, no es exactamente una sorpresa que Black Bolt también sea parte de la versión MCU del grupo secreto.

Sin embargo, al igual que con otros miembros de los Illuminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Bolt y la estrella Anson Mount fueron elegidos como un regalo especial para los fans.

