¿Quién es Billie Eilish? Todo lo que debes saber sobre la cantante del momento

A los 18 años, la singular rebelde del pop ha logrado más que la mayoría de los artistas en toda su carrera. Bilie Eilish ha registrado una serie de sencillos exitosos en el Billboard Hot 100, acumuló 50 millones de seguidores en Instagram, ganó los cuatro premios Grammy más importantes en una noche (es la segunda artista en hacerlo, y la más joven), y agotó las entradas para tres giras como cabezas de cartel en cuestión de minutos.

En marzo de 2019, su álbum debut, "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" se inclinó ante el No.1 en la lista Billboard 200 con 313,000 unidades de álbumes equivalentes (una combinación de ventas de álbumes, descargas de canciones y transmisiones). Desde seguidores famosos hasta rumores de vínculos con los Illuminati, aquí está todo lo que necesita saber sobre la cantante originaria de Los Ángeles.

Billie Eilish, la cantante más joven en arrasar con los premios Grammy, es un peso pesado de la industria musical

Billie Eilish y los premios Grammy

La cantante adolescente arrasó con todos los grandes honores en la 62ª edición anual de los Grammy, álbum ganador, disco y canción del año, así como mejor artista nuevo. Christopher Cross fue el último artista en lograr esa hazaña de los Grammy en 1981. Eilish también actuó durante la noche más importante de la música, interpretando la balada "When the Party's Over" con su hermano productor Finneas.

Ella es la artista más joven en escribir y grabar el tema musical de James Bond. Eilish interpretará el tema principal de la próxima película de Bond "No Time to Die". "La canción principal #NoTimeToDie será interpretada por @billieeilish. Billie ha escrito la canción con su hermano @finneas y es la artista más joven en la historia en escribir y grabar un tema musical de James Bond", compartió la cuenta oficial de Twitter de la franquicia.

La cuenta de Bond también compartió una declaración de la joven de 18 años: “Se siente una locura ser parte de esto en todos los sentidos. Poder componer el tema musical de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que jamás haya existido. Todavía estoy en estado de shock".

En marzo de 2019, su álbum debut, "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" se inclinó ante el No.1 en la lista Billboard 200

"Pirata" es uno de sus tres segundos nombres

La cantante nació como Billie Eilish Pirate Baird O'Connell de los actores Maggie Baird y Patrick O'Connell, cuyos créditos televisivos mutuos incluyen "The West Wing" y "Days of Our Lives". Su primer segundo nombre iba a ser "Pirata", pero "luego mi tío tuvo un problema porque los piratas son malos", explicó a la BBC en 2017.

Su hermano es el cantante y actor Finneas O'Connell, quien ha aparecido en programas como "Glee" y "Modern Family". Produjo y coescribió gran parte del álbum debut de Eilish en la casa de su infancia, donde ambos fueron educados. En 2015, la maestra de baile de Eilish le preguntó a la niña de 13 años si podía grabar una canción original para un próximo recital.

La cantante nació como Billie Eilish Pirate Baird O'Connell de los actores Maggie Baird y Patrick O'Connell

Ella y su hermano subieron la nostálgica balada pop, "Ocean Eyes", a SoundCloud poco después, que rápidamente llamó la atención de varios blogs de música y de su ahora co-manager Danny Rukasin. "(Él) se acercó a mi hermano y me dijo: 'Amigo, esto se va a poner enorme y creo que necesitarán ayuda en el camino. Quiero ayudarlos, chicos'", explicó Eilish a Teen Vogue.

Dave Grohl compara su influencia con la de Nirvana

Eilish cuenta con Lana Del Rey, Childish Gambino y Tyler, the Creator entre sus mayores inspiraciones, y se ha ganado famosos fans como Shawn Mendes, Alicia Keys, Jared Leto y Dave Grohl. El líder de Foo Fighters se entusiasmó con ella durante una conferencia de música en Los Ángeles, comparando la emoción alrededor de Eilish con la de su antigua banda, Nirvana, durante su apogeo.

El líder de Foo Fighters se entusiasmó con ella durante una conferencia de música en Los Ángeles

"Mis hijas están obsesionadas con Billie Eilish", dijo Grohl. “Con ella está pasando lo mismo que con Nirvana en 1991. Su música es difícil de definir, no sé cómo se llama... Pero es auténtico y yo lo llamaría rock and roll. Así que no me importa qué tipo de instrumentos uses para hacerlo. La gente dice: '¿El rock está muerto?' Cuando miro a alguien como Billie Eilish, pienso, '¡El rock ni siquiera está cerca de estar muerto!".

Sus videos estilo "American Horror Story"

Con su ropa holgada, cabello turquesa y letras introspectivas sobre la depresión y la ansiedad, Eilish se ha convertido en un ídolo pop inquietante para millones de adolescentes que comparten su oscura sensibilidad y su actitud despreocupada. Pero la cantante en ascenso también ha generado controversia.

Cuando lanzó el nuevo y atrevido sencillo "Wish You Were Gay", que escribió sobre un chico que no la amaba y luego descubrió que era gay. "No se supone que sea un insulto", le dijo Eilish a PopBuzz luego de la reacción de los fanáticos LGBTQ. "La idea de la canción es... 'Ojalá no me amaras porque no amabas a las chicas'".

Sus videos musicales han sido igualmente polarizadores por sus imágenes a menudo perturbadoras, incluidas tomas extendidas de sus lágrimas negras llorando ("When the Party's Over") y siendo torturada e inyectada con agujas ("Bury a Friend"). Su aparición en el último video como un demonio de ojos negros provocó especulaciones en línea de que" vendí mi alma a los Illuminati ", dijo Eilish con una sonrisa en la serie web Hot Ones.

Billie Eilish y la política

En el último tiempo Billie Eilish decidió denunciar públicamente el daño que le hacen las críticas que recibe por redes sociales y lo que opinan sobre su cuerpo. Ahora fue por más y apuntó contra las medidas políticas de Donald Trump e incitó a sus seguidores a votar por Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales.

Antes de subir al escenario junto a su hermano Finneas en la Convención Nacional Demócrata, la intérprete de "Bad Guy" publicó en Instagram un video en el que le habla a sus seguidores y les pide que voten por Biden. "Donald Trump está destruyendo nuestro país y todo lo que nos importa", sentenció. Eilish se ha convertido en una de las cantantes más populares de la última décadas y todos los datos anteriores lo demuestran.