¿Quién es Beth Reekles, autora de la película romántica The Kissing Booth?

Poco a poco la plataforma streaming, Netflix, ha sabido ganarse a su público de muchas maneras y ahora a los jóvenes llevándoles a sus pantallas éxito, como lo es su nueva película romántica juvenil: The Kissing Booth, que ha conquistado el corazón de muchas chicas y con poco tiempo de haberse estrenado ya ocupa el lugar número 4 en IMDb, pero ¿quién es Beth Reekles, autora de la película romántica The Kissing Booth?

La película romántica, The Kissing Booth, cuenta la historia de Elle Evans, interpretada por Joey King, que se encuentra en una situación un poco complicada después de que ella se enamora de Noah Flynn, interpretado por Jacob Elordi, el hermano mayor de su mejor amigo, Lee Flynn, que es interpretado por el actor Joeul Courtney.

Las cosas se intensifican después de que ella tiene un encuentro inesperado con él en el stand de besos, que ella y su mejor amigo Lee organizan, y es que el stand es parte de una recaudación de fondos de la escuela que ellos estaban ayudando a organizar.

Así que Elle (Joey King) tendrá que decidir entre la amistad de Lee (Joel Courtney) o seguir a su corazón y al final se demuestran que a pesar de la distancia el amor lo puede todo.

Está divertida y romántica historia está basada en el libro de la autora Beth Reekles, que escribió cuando tenía solo 15 años para la plataforma WattPad, donde obtuvo 19 millones de lecturas, volviéndose un éxito.

¿Quién es Beth Reekles, autora de The Kissing Booth?

La autora de la película romántica, The Kissing Booth, Beth Reekles, encontró fama como autora adolescente en la plataforma digital WattPad.

Beth ahora tiene 22 años y es de Newport, en el sur de Gales, y se ha hecho famosa como autora de ficción para jóvenes adultos.

Ella escribió el libro de The Kissing Booth cuando tenía solo 15 años, y lo subió a la plataforma para compartir historias, donde resultó ser muy popular, siendo leído más de 19 millones de veces.

Una publicación compartida por Beth Reekles (@authorbethreekles) el 14 de May de 2018 a las 11:34 PDT

Eso llevó a que se le ofreciera un contrato de tres libros con los editores Random House solo dos años más tarde, con la compañía que publica The Kissing Booth, seguida de los próximos dos libros románticos de Beth, Rolling Dice y Out Of Tune.

El libro originalmente apareció en Wattpad, pero luego fue recogido para su publicación.

También publicó la novela Cwtch Me If You Can through en 2015 a través de la editorial galesa Accent Press, como parte de su serie Quick Reads, que anima a más adultos a leer libros.

Lejos de escribir, Beth también tiene un título de física de la Universidad de Exeter y actualmente está trabajando en un programa de posgrado en TI, algo que pretende continuar mientras escribe en su tiempo libre.

"Lo he estado haciendo durante tanto tiempo que no puedo imaginar no hacerlo", le dijo a la BBC

¿The Kissing Booth cuándo se convirtió en película?

Beth Reekles vendió los derechos de la película del libro a una productora británica, Komixx, en 2013, con la que todo el elenco de The Kissing Booth se fueron a rodar a Cape Town en Sudáfrica hace más de un año,

Ella describió que ver su historia en pantalla era 'absolutamente increíble'.

La película está protagonizada por Joey King (Elle Evans) actriz de 18 años, que ha sido visto en películas como: Oz: The Great And Powerful, The Conjuring, White House Down, Independence Day: Resurgencey también por el nuevo descubrimiento, el guapo actor y modelo australiano actor Jacob Elordi como Noah Flynn, quien tuvo una pequeña aparición en la última cinta de Piratas del Caribe.

Las co-estrellas incluyen a Joel Courtney en el papel del mejor amigo de Elle, Lee Flynn y la leyenda de los 80, Molly Ringwald, como la madre de los niños, la señora Flynn.

¿Beth Reekles también está en la película?

La realidad es que sí, ella aparece en la cinta durante un pequeño cameo en una de las escenas finales de la película romántica, esto lo dio a conocer ella a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró por medio de una foto tomada por el también actor de The Kissing Booth, Carson White, quien interpreta al hermano menor de Elle.

"Entonces, ¿quién vio mi camafeo? (Recuerdo este momento - ¡@carsonewhite estaba divertidísimo!) '

¿Dónde puedo ver The Kissing Booth?

La película romántica The Kissing Booth, está disponible para en Netflix ahora, y si quieres ver el material de origen, puedes buscar el libro de Beth Reekles en Amazon.