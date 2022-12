¿Quién es Bellakath, la cantante que la está rompiendo en TikTok?

No cabe duda que Bellakath es una de las cantantes más afamadas del momento, pues no es un secreto que con su belleza y talento ha logrado acaparar las miradas de muchos usuarios, quienes no se pierden ningún detalle de la vida de la artista, misma que se ha posicionado en los primeros lugares de la lista de popularidad, gracias a una conocida canción.

Dicho tema se lanzó el 5 de octubre de 2022 y, en casi dos meses, ya tiene más de ocho millones de visualizaciones en YouTube.

Mientras tanto, en la aplicación de TikTok, un fragmento de la canción se ha hecho viral y millones de usuarios lo han utilizado como música de fondo. Específicamente, se trata de la parte que dice “una gatita que le guste el mambo con todos los malos sale a bellaquear”.

La súbita popularización del tema ha ocasionado que los focos se centren en la artista detrás, conocida como Bellakath. A continuación, te contaremos todo lo que sabemos sobre ella.

¿QUIÉN ES BELLAKATH?

Katherinne Huerta, el verdadero nombre de Bellakath, es una actriz e influencer mexicana que se hizo conocida por su participación en diversos programas de TV Azteca como “Enamorándonos”.

En ese entonces, la joven lucía muy diferente, pues su cabello era rizado y de color rojizo. En contraste, con 25 años, lleva un peinado liso y largo, más acorde con la moda urbana actual.

En los últimos años, decidió ampliar sus horizontes y también incursionar en la música. Hasta el momento, cuenta con millones de seguidores en TikTok e Instagram.

DATOS PERSONALES DE BELLAKATH

Nombre completo: Katherinne Huerta

Apodo: Bellakath

Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1997

Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: México

Signo zodiacal: Libra

Cuenta de Instagram: @labellakath

Cuenta de TikTok: @labellakath

Canal de YouTube: BELLAKATH

BELLAKATH ESTUDIÓ DERECHO

Muchas veces, las artistas urbanas son menospreciadas debido a la estética que manejan y las letras de sus canciones. Sin embargo, esos estereotipos reducen la complejidad de historias y vivencias de estas mujeres.

En el caso de Bellakath, la cantante estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones educativas más prestigiosas del país y de la cual salió titulada.

BELLAKATH INCURSIONA EN LA MÚSICA

Lo cierto es que Bellakath es relativamente nueva en la industria musical. En 2020, decidió emprender este nuevo reto y empezó a producir algunas canciones originales como “La Gata de la Agricola Oriental”, “Cumbiatronik”, “Lluvia de Micheladas”, entre otras.

LAS OPERACIONES DE BELLAKATH

Cuando Bellakath empezó a hacerse conocida, pasó por algunas cirugías para modificar su cuerpo, algo que ha mostrado a través de redes sociales sin filtros. Ha admitido haberse operado los senos y los glúteos.

La cantante Bellakath

¿QUIÉN ES DJ FOXY, LA HERMANA DE BELLAKATH?

Su nombre verdadero es Hania Huerta y, como ya lo hemos mencionado, es la hermana de la cantante Bellakath. Actualmente, tiene 21 años de edad, por lo que aún está muy joven y tiene un futuro muy largo. De hecho, al igual que su hermana, DJ Foxy es una joven que sabe lo importante que es ser profesional en la vida, por lo que está estudiando una carrera profesional y no cualquiera. Y es que ella optó por estudiar lo mismo que su hermana, así que habrá dos abogadas en la misma casa.

Eso no es todo, pues Hannia también estudió en unas clases para aprender a mezclar y convertirse en una DJ, que ha atrapado al público por su música y la sensualidad que derrocha sobre el escenario.

Te puede interesar: "Toma un libro y pon a Mozart de fondo", arremete Bellakath contra sus haters