¿Quién es Alejandra Fernández, la hija de Vicente Fernández?

Vicente Fernández adopto a Alejandra Fernández

Este domingo 12 de diciembre, trascendió que Vicente Fernández había fallecido, después de 4 meses internado, y con la noticia la familia comenzó a dar declaraciones al respecto, incluida la hija del cantante, Alejandra Fernández de la que se sabe muy poco.

Después de permanecer hospitalizado por una caída en su rancho de “Los tres Potrillos”, se dio a conocer que Vicente Fernández murió a los 81 años a causa de una falla multiorgánica.

Medios de comunicación confirmaron que en los últimos momentos de vida de Vicente Fernández estuvo rodeado de su familia, quienes le han dedicado palabras de agradecimiento a los millones de fans.

Muerte de Vicente Fernández

La familia de Vicente Fernández fue un pilar para el cantante

La familia para Vicente Fernández fue un pilar fundamental y siempre lo dejó claro en cada oportunidad.

Estuvo casado 57 años con María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como doña Cuquita, con quien creció a cuatro hijos: Vicente Jr, Gerardo, el cantante Alejandro Fernández y por último Alejandra.

Pese a que la mayoría se inclinó al mundo artístico al igual que su padre, hay un dato que llama la atención entre los seguidores del artista al enterarse de que la única hija del Charro de Huentitán es adoptiva.

Alejandra Fernández

Hija de Alejandra Fernández no pertenece al espectáculo

Alejandra Fernández no pertenece al mundo del espectáculo, a diferencia del resto de sus hermanos.

Por lo que se sabe de su llegada a la familia Fernández es que Alejandra es hija de Gloria, la hermana de doña Cuquita.

“Como yo no tuve hijas, la historia de Alejandra, tenía no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara y me dejó a la niña", confesó el músico.

Además el cantante confesó que la pequeña le robó el corazón, luego de pasar todo el día jugando y cuando le dio sueño y optó por meterla en la cuna, cuando le dijo que se durmiera, parece que ella obedeció sus palabras y se durmió, ante esto el Charro recuerda "Con eso me ganó".

Desde entonces Alejandra se quedó a vivir con la familia Fernández y mientras transcurría su infancia ella desconocía dicha historia y no sabía que era adoptada, por lo que a la mujer que veía como su tía jamás creyó que en realidad era su madre.

Uno de los tristes momentos que vivieron fue cuando la cuñada del cantante pidió a su hija de regreso y se la llevó con ella.

Sin embargo, el cantante Vicente Fernández en ese entonces relató que por el fuerte vínculo, su cuñada regresó a la niña.

“Ella para mí es mi chiquita y hubo un tiempo en que me la quitó mi cuñada. Yo me iba a la hacienda y bramaba, hasta que ella notó que yo estaba enflacando".

"Me dijo: ‘no, la niña tampoco puede’, empezó a tartamudear, la niña tenía cuatro años. Me la trajo y me dijo que me la quedara”.

Se dice que en 2014 Vicente Fernández entregó a su hija al altar, poco después se divorcio y aunque afirman que se casó de nuevo, poco se sabe de la vida privada de Alejandra Fernández.

