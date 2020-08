¿Quién era la novia de Christian Nodal, antes de Belinda?

La relación entre Christian Nodal y Belinda ha sido uno de los temas más controversiales de las últimas horas, pues recordemos que esta es la segunda ocasión en la que la cantante termina encontrando el amor en el set de “La Voz”.

Pero en esta ocasión nos enfocaremos a la vida romántica de Christian Nodal, quien aparentemente ha logrado conquistar a algunas de las mujeres más guapas de la actualidad, y no hablamos precisamente de Belinda, si no de su guapa ex novia.

Antes de confirmar su romance con la intérprete de “Boba niña nice”, Nodal presumía tener una gran relación junto a María Fernanda Guzmán, hija del ex futbolista y entrenador mexicano, Daniel “El Travieso” Guzmán.

¿Quién era la novia de Christian Nodal?

Una gran historia de amor fugaz que vimos oficializarse en el mes de junio del año 2019, para luego terminar con una triste separación en el mes de noviembre del mismo año. Un romance que aparentemente dejó al cantante con el corazón roto.

Y aunque en sus fotografías mostraban ser una pareja totalmente feliz y enamorada, aseguran que María Fernanda ya dudaba sobre la amistad entre Christian Nodal y Belinda ¿habrá sido la cantante la tercera en discordia?

¡Conoce a María Fernanda Guzmán!

Aunque nunca sepamos las razones exactas de la separación entre el cantante y la hija del ex futbolista, podemos asegurar que se trata de una de las jovenes más guapas, incluso varios de los seguidores del artista, han señalado que es mucho más bella a comparación de Belinda.

Por otro lado cabe mencionar que los seguidores de Christian Nodal han demostrado un pequeño rechazo respecto a su noviazgo con la cantante, asegurando que Belinda únicamente busca obtener beneficios a su conveniencia, como lo ha hecho con sus anteriores parejas.