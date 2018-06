¿Quién era el famoso chef Anthony Bourdain?

Anthony Bourdain, el talentoso chef y escritor que capturó a los televidentes de CNN de todo el mundo, ha muerto este viernes a la edad de 61 años. La causa de la muerte suicidio, los motivos aún se desconocen.

Antes de su muerte Anthony se encontraba preparando un nuevo episodio de su show televisivo con el que recorría el mundo, un programa sobre viajes y comida llamado "Parts Unknown" de CNN.

Sin embargo, no es el único trabajo del chef estadounidense. Anthony fue bastante conocido por sus dichos y polémicas culinarias, por sus críticas a la comida rápida, por abrir los secretos de la cocina hacia las personas y por convertirse en un Super-Star Chef de televisión y medios.

Bourdain nació en la ciudad de Nueva York y era descendiente de franceses por parte de su padre. Su vocación culinaria comenzó durante unas vacaciones en Francia con su familia, cuando probó su primera ostra en un barco pesquero. Desde entonces, viajó a través del mundo en busca de comida, buena o mala, para compartir sus experiencias con el público.

Estudió en Vassar College y en el Culinary Institute of America, de donde recibió su título en 1978. Trabajó una temporada en restaurantes de marisquerías de Provincetown, Massachusetts; y ha dirigido las cocinas del Supper Club de Nueva York, One Fifth Avenue y Sullivan's.

Posteriormente se desempeñó en otros tantos restaurants. Fue en esta etapa donde vivió en carne propia la crueldad de las cocinas, las mafias, vivir rodeado de sexo, drogas y alcohol. Pero Anthony declara su total satisfacción por aquellos sucesos… en fin, su último y actual lugar de trabajo es en Brasserie Les Halles, un restaurant estilo Francés de carnes y platos típicos de la Provenza. Hoy en día desempeña su cargo de Chef ejecutivo honorario, ya que está más ocupado con sus otros proyectos.

Durante décadas escribió sobre gastronomía y publicó en The New York Times, The Times, The Observer, Scotland on Sunday, The Face, Limb by Limb, Black Book, The Independent, y en la revista Food Arts.

La muerte de Bourdain ocurre luego que el martes se encontrara el cuerpo sin vida de la diseñadora de moda y empresaria estadounidense Kate Spade en su departamento en Nueva York tras un aparente suicidio.

Su pareja era la actriz y directora italiana, Asia Argento, hija del cineasta Darío Argento y que fue una de las primeras mujeres en denunciar a Harvey Weinstein. Acusó al productor de abusar de ella. Recientemente Argento dio un poderoso alegato contra el acoso en la industria del cine durante un discurso en el Festival de Cannes.