¿Quién era el esposo de Vanessa Arias que la engañó con otro hombre?

Vanessa Arias relata cómo descubrió la infidelidad de su esposo.

Vanessa Arias tuvo una participación en el programa “Miembros al aire” donde abrió su corazón y reveló que encontró a su ex esposo siéndole infiel en la cama con otro hombre, además de que confesó que fue violentada por años.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la actriz impactó con sus recientes declaraciones, mismas han desatado cientos de reacciones en redes sociales.

La estrella de Televisa relató la situación de vivió durante años y aunque no reveló el nombre de su ex esposo, dio detalles de la separación que han acaparado los chismes de la farándula.

Historia del esposo de Vanessa Arias y la conductora

Vanessa Arias revela que sufrió maltrado y de infidelidades.

La actriz Vanessa Arias en ocasiones anteriores había revelado que fue maltratada por su ex pareja, sin embargo es la primera ocasión que relata el “infierno” que vivió en su matrimonio.

Vanessa detalló que por cinco años sufrió de violencia e infidelidades, sin embargo decidió terminar su relación cuando descubrió que su ex, también mentía sobre su orientación sexual.

“Lo que me sacó de onda fue cuando lo caché con un vato. Me puse como loca. Me senté enseguida de la lavadora, me puse a llorar y todavía el hijo de la freg… me dijo que estaba loca y me había visto lo que vi”.

Además detalló que su ex pareja andaba con un travestí y que las infidelidades las realizó en la casa en donde ambos compartirán.

¿Quién es Vanesa Arias?

La conductora y actriz es originaria de Sinaloa.

Mónica Vanessa Arias Núñez, mejor conocida como Vanessa Arias es una reconocida actriz, modelo y conductora, originaria de Sinaloa, México.

Su debut en la pantalla fue con el programa de comedia “¿Qué nos pasa”, poco después se incorporó a la telenovela “Era una vez que tendremos alas”.

Entre los proyectos más sobresalientes de Vanessa Arias se encuentran “Hasta el Fin del Mundo”, “La Tempestad” y “Abismo de Pasión” y ha sido modelo para importantes empresas y revistas como Playboy.

