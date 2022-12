¿Quién era Lalo Rodríguez, el famoso cantante que fue hallado sin vida?

El famoso cantante Lalo Rodríguez, quien fuera uno de los máximos exponentes de la salsa, vistió de luto al mundo del espectáculo, la tarde de este martes 13 de diciembre, tras darse a conocer la lamentable noticia de su fallecimiento.

El intérprete de 'Ven, devórame otra vez’ murió a los 64 años y fue hallado alrededor de las 3 de la tarde, hora local, en los terrenos de las canchas deportivas del edificio 54 del residencial Sabana Abajo, en el municipio de Carolina, Puerto Rico.

Las causas de muerte no se han hecho públicas, sin embargo, se sabe que el salsero tenía un historial de adicciones a las drogas y el alcohol.

El teniente Luis A. Rivera señaló a la prensa que el cuerpo no presentó signos de violencia, por lo que tendrán que esperar los resultados de la autopsia para esclarecer la causa del deceso.

Hace un mes Lalo Rodríguez habría sido intubado

De acuerdo con información del medio local “La Voz de Carolina”, publicada el 12 de noviembre en Facebook, el cantante fue hospitalizado e intubado tras ser encontrado en "estado catatónico".

En agosto de 2021, Lalo Rodríguez fue auxiliado por la policía porque estaba deambulando sobre la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de ebriedad, reportó el diario “Primera Hora”.

¿Quién era Lalo Rodríguez?

El cantante Lalo Rodríguez

Ubaldo Rodríguez Santos, su nombre real, nació el 16 de mayo de 1958 y comenzó su carrera artística a los 12 años al ser parte de la orquesta “Tempo Moderno”. A los 16 años grabó el disco 'The Sun of the Latin Music' con la banda de Eddie Palmieri, álbum que se convirtió en el primero del género salsa en recibir un GRAMMY.

El gran auge de su carrera lo tuvo en las décadas de 1980 y 1990, grabando éxitos como: 'Ven, devórame otra vez', 'Sí, te mentí', 'No te voy a defraudar', 'Te estoy pidiendo' y 'Después de hacer el amor', solo por mencionar algunos. Fue precursor de la salsa sensual.

Además de su música, Lalo Rodríguez también fue conocido por sus escándalos que involucraban sus adicciones a las drogas y el alcohol, así como sus problemas legales.

