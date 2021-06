¿Quién era Francisco Stanley Solis y qué relación tenía con el chef Benito?

Francisco Stanley Solis nació en el año 1968, y su nombre resurgió en la prensa cuando el famoso Chef Benito habló de él en una entrevista. El participante de Máster Chef relató que cuando tan solo tenía 25 años, eran mejores amigos e incluso, influyó en su look actual.

"A los 25 años, mi mejor amigo era el hijo de Paco Stanley, Francisco S. Solís, el Franky"

"Franky traía un bigote cantinflesco horrible, pero me insistía en que yo me dejara el mío. Total que me lo dejé crecer. Franky regresó a México y se murió al poco tiempo. En honor a él fue que me lo dejé

Chef Benito era amigo del hijo de Paco Stanley

El hijo de Paco Stanley falleció en el año 1993 y poco se ha habló de esto en la prensa ya que él permanecía con un bajo perfil a pesar de la gran fama de su padre, Paco, quien presuntamente tendrá su propia serie.

¿Cómo murió Paco Stanley, el papá de Francisco Stanley Solis?

La muerte de Paco Stanley continúa siendo un gran secreto ya que hay muchas teorías de quién pudo haber mandado a asesinar al famoso conductor de televisión sin embargo hasta el día de hoy no hay culpables ni explicación exacta de qué es lo que pasó en ese trágico hecho que paralizó México.

El famoso fue ejecutado por cinco sujetos al salir de desayunar del restaurante "El Charco de las Ranas". Durante mucho tiempo se ha especulado que todo se debió a una tración por parte de Mario Bezares pero esto ha sido desmentido en varias ocasiones.

¿Cuáles fueron los programas de Paco Stanley?

Paco Stanley participó en varios programas de Televisa y TV Azteca como Nuestra gente, Alegrías de Mediodía, Divertidísimo, La Mujer Ahora, El Club del Hogar, ¡Ándale!, Llévatelo, ¡Pácatelas!, Una tras otra, “Si hay y bien, entre otros.

No cabe dudas que Paco Stanley dejó un gran legado a Francisco Stanley Solis, Paul Stanley Durruty y a Leslie Stanley Pedroza.

