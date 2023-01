¿Quién era Elena Huelva, la famosa influencer que falleció de cáncer?

La partida de la influencer Elena Huelva ha vestido de luto al mundo del internet, pues se sabía que a través de sus redes sociales, siempre se mostró con la mejor actitud para hacerle frente al cáncer que padecía.

A continuación, te contamos quién es y todo lo que se sabe de la española que luchó desde hace algunos años contra el cáncer, que lejos de sentirse cabizbaja, levantó la cabeza para hacerle frente a su enfermedad, pero que, lamentablemente, no resistió y partió a los tres días de haber iniciado el 2023.

LO QUE DEBES SABER SOBRE ELENA HUELVA

Elena Huelva fue una joven sevillana de 20 años que a los 16 años fue diagnosticada con sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos.

La primera señal de esta enfermedad se le presentó cuando aún era menor de edad en su pelvis, momento desde el que comenzó tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

SE CONVIRTIÓ EN INFLUENCER

Consciente de que su enfermedad seguía avanzando, la joven utilizó su perfil de Instagram para visibilizar su enfermedad y mostrar cómo llevaba sus terapias y su día a día, ya sea dentro de la clínica o fuera de ella, disfrutando de la vida al máximo.

Entre sus miles de seguidores se encontraban personajes reconocidos como Sara Carbonero, Manuel Carrasco y Ana Obregón, quienes no han dudado en mostrarle su apoyo y estar a su lado.

Gracias a que es conocida, Elena Huelva fue invitada a varios eventos públicos, a los que asistió siempre y cuando su salud se lo permitía. Así la vimos en el estreno de películas o entregas de premios. Incluso estuvo en Disneyland París.

EL DETERIORO DE SU SALUD

Aunque se mostraba muy fuerte, lamentablemente el cáncer avanzó. Justo cuando fue al estreno de la serie “La última”, tuvo que ser hospitalizada. “Quería dejar este video por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre”, señaló.

Tras ello comentó que le encontraron la enfermedad en la tráquea. “Es muy peligroso porque como sabes es por donde respiramos y bueno, no hace falta que diga mucho más. Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, yo ya he ganado, y sé que mi vida no será en vano porque he luchado, he conseguido lo que quiero. Quiero que siempre recuerdes la frase de ‘Mis ganas ganan’ para todo, que no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado. Porque al final la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos y las personas, y yo me llevo muchos, muchos recuerdos buenos, con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradecerles todo el amor que siempre me han dado, que nos vamos a seguir viendo, que los quiero. Y que mis ganas ganan, siempre”, manifestó en un sentido mensaje.

TIENE UN LIBRO

A su corta edad, se animó a publicar un libro que tituló: “Mis ganas ganan”, con el que dio a entender que una enfermedad no iba a detenerla y lucharía para seguir adelante luchando por sus sueños. “Al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado”, dijo.

LA IMPORTANCIA DE SU FAMILIA

Elena Huelva confesó que el apoyo de su familia la ayudó bastante en los momentos complicados; y pese a que sus padres se separaron antes de que fuera diagnosticada con cáncer, ellos se mantuvieron unidos para darle mucha fortaleza, al igual que su hermana mayor.

“No sé qué hubiera sido de mí sin mi familia. Siempre mi madre, mi padre y mi hermana”, escribió en su libro.

EL MENSAJE DE ELENA HUELVA TRAS RECIBIR EL ALTA

En diciembre pasado, la influencer emocionó a sus seguidores al anunciar: “Creo que me voy a casita con todo controlado”, pues había recibido el alta de los médicos tras ser ingresada de emergencia.

“Me tienen oxígeno en casa para que yo esté lo mejor posible, con el dolor controlado y lo más importante en mi casita, que qué ganas tenía de estar en mi cama, en el salón, con mi perrita también”, indicó.

LA PARTIDA DE ELENA HUELVA

Sin embargo, la noticia del alta fue solo un aviso de su partida. Elena Huelva falleció la mañana del 3 de enero de 2023 tras cuatro años de lucha contra el Sarcoma de Ewing. Así lo anunció su familia a través de una sentida publicación en redes sociales. “Desde esta mañana, Elena nos baila y nos mira desde su estrella. Gracias por todo”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la joven sevillana.

