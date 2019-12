¿Quién crees que rechazó el papel de Cersei Lannister en “Game of Thrones”? ¡No lo vas a creer!

Cersei Lannister fue uno de los personajes que más destacaron en la famosa serie de HBO “Game of Thrones”, incluso nos hizo desear su muerte en más de una ocasión; sin duda la actriz británica Lena Headey realizó una de sus mejores interpretaciones, que se nos quedará grabada para siempre o al menos por un largo tiempo.

Sin embargo la historia de la Casa Lannister pudo ser totalmente diferente si la actriz que mencionaremos más adelante hubiera aceptado el papel de Cersei. ¿Te imaginas quién es?

Se sabe que en este tipo de producciones los castings para elegir personajes son realmente extensos puesto que se contemplan a una gran cantidad actores y actrices; sin embargo en otras ocasiones los directores o productores tienen en mente a la persona exacta para interpretar a sus personajes, y esto es lo que pasó con el papel de Cersei Lannister.

Según el famoso sitio de noticias “Screen Rant” esta actriz que rechazó el papel de Cersei Lannister, fue nada más y nada menos que Gillian Anderson, conocida por su protagónico en la serie “X-Files”. ¿Lo imaginabas?

Recordemos que esta actriz británico-estadounidense de 51 años, durante una entrevista declaró haber recibido propuestas para participar en las series “Game of Thrones” y “Downton Abbey”; sin embargo en esos momentos no indicó de qué personajes se trataban.

Recientemente se dio a conocer que el papel que Anderson rechazó fue el de Cersei Lannister, uno de los papeles con mayor impacto en la serie de Game of Thrones. Y según esta información la actriz no quiso interpretar este papel debido a que no quería enfocarse a un solo proyecto, que sabemos que duró varios años.

Gracias a esta decisión hemos podido ver a Gillian trabajando en otras producciones como “The Fall”, “Hannibal”, “American Gods” y “Sex Education” , entre otras.

