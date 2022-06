¿Quién ayudó a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera a tener la bendición del Papa?

Cada vez más se revelan nuevos detalles de la secreta boda de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera que tuvieron en Europa. Uno de los nuevos rumores es que fue Toño Beruem, el mánager de boybands mexicanas que enfrenta problemas legales, quien logró que pudieran recibir una bendición del mismo Papa por su matrimonio.

Este acercamiento que tuvieron los cantantes pudo comprobarse después de que se filtraran algunas fotografías de la boda, entre las que se encuentra el emotivo encuentro con el pontífice en el Vaticano.

Esta noticia también ha iniciado una nueva polémica sobre la unión de los ex integrantes de La Academia. Pues es muy difícil que cualquiera pueda acercarse tanto al Papa, únicamente es posible a través de contactos que sean muy cercanos a él.

Cynthia River y Carlos Rivera recibiendo la bendición del Papa.

Afirman que Toño Berumen tiene cercanía con el Vaticano

Toño Berumen los ayudó a tener el encuentro con el Papa.

Aunque tiene 10 demandas por abuso sexual, se sabe que Toño Berumen tiene una relación estrecha con la sociedad del Vaticano pues ha hecho varias colaboraciones. Pero el rumor de que él les consiguió el encuentro a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera fue revelado por la periodista Maxine Woodside. Conoce más de los cantantes en La Verdad Noticias.

Esto lo comentó en un vídeo publicado a través del canal de Youtube llamado Formula Soft, en dónde comentó quiénes fueron algunos de los invitados y también afirma dela participación de Toño Berumen en la boda de los cantantes.

"Yo creo que Toño Berumen (los ayudó), porque Toño tiene mucho contacto con el Vaticano y ha hecho muchas cosas con el Vaticano".

¿Quién fue el primer amor de Carlos Rivera?

Carlos Rivera fue novio de la fallecida Hiromi.

No se pone en duda el amor que se profesan la famosa cantante Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, pero las personas todavía recuerdan que el cantante antes de iniciar su relación con su actual esposa fue novio de otra ex integrante de la Academia, la cantante Hiromi, que aunque tuvieron una bonito noviazgo este no duró para toda la vida.

Después de que terminaron, ella formó una nueva familia y esperaba a una hija pero lamentablemente ambas fallecieron durante el nacimiento. Ante esto, Carlos Rivera todavía la recuerda con cariño.

