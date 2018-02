¿Quién acosó sexualmente a Sofía niño de Rivera?

Sofía niño de Rivera también estuvo en el programa de Carmen Aristegui con la temática de #MeToo (Yo también) en dónde las famosas declaran una por una como fue que sufrieron acoso sexual en el cine o televisión. Las primeras en contar sus historias fueron Karla Souza, Paola Nuñez, Stephanie Sigman y Azul Almazan. Ahora fue el turno de Sofía. La exitosa standupera relató que el periodista, Ricardo Rocha, la acosaba en las entrevistas, lo cual la orillo a negarse a asistir de nuevo al programa del también conductor.

"Siempre que voy con él me incomoda horrible, habla sólo habla de mi físico, nunca de mi carrera. Es muy acosador y no quiero tener nada que ver con él", le explicó a la asistente de Ricardo Rocha al negarse a asistir de nuevo a su programa.

Incluso Sofía aclaró que en los videos se puede notar la incomodidad que sufría y como trataba de dar pasos a la izquierda para alejarse ligeramente Ricardo Rocha:

"Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba hacer a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda y eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal", relató Sofía niño de Rivera.

La incomodidad siempre se hacía presente en cada programa al que asistía ya que Sofía afirma que el conductor jamas hablaba de su carrera, se enfocaba unicamente en su físico.

"Cuando estábamos en el programa, Ricardo me decía 'A ver, párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa'. Yo cada vez me ponía más nerviosa, ya habían pasado dos años desde la última entrevista. Me agarraba del brazo, se acercaba más, me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda”.

Tras el mensaje, Rocha se volvió a comunicar con la comediante para disculparse y asegurar que esa nunca había sido su intención.

Checa la entrevista en YOUTUBE de Ricardo Rocha a Sofía Niño de Rivera: