Querido actor denuncia que sufrió asalto junto a su esposa ¿De quién se trata?

Eduardo Santamarina dio a conocer que fue víctima de un asalto junto a su esposa Mayrín Villanueva, y pese al gran susto, se encuentran en perfectas condiciones.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el actor, reveló que se encontraban regresando a la Ciudad de México, cuando fueron despojados de sus pertenencias, esto tras haber disfrutado de sus vacaciones.

De igual forma, el actor confesó que se encuentran preocupados, pues en la bolsa que les robaron se encontraban documentos personales de Mayrín Villanueva.

Eduardo Santamarina habla del asalto que sufrió

¿Cómo se encuentran Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva?

En una entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor Eduardo Santamarina, quién se encuentra alejado de los medios, contó que llegando al Aeropuerto de la Ciudad de México fueron víctimas de un asaltó, por el cual ya levantaron una denuncia en la Fiscalía.

Pese a que el actor, agradece que solo fue un asusto, reveló que no quieren hacer “grande” el problema, pues en las pertenencias que les robaron se encuentra la dirección de su casa.

“No, no pensamos dar ningún tipo de entrevistas, pues se llevaron la bolsa de mi mujer, en donde venían la dirección de nosotros. Tienen muchos datos, entonces preferimos no hacer tanto alboroto, porque luego esa gente, ya ves, pues no tienen escrúpulos” dijo.

Sin embargo, el actor agradeció que sus fanáticos y la prensa se han mostrado preocupados, ante la situación de la cual lograron salir ilesos.

¿Qué pasó con Eduardo Santamarina?

¿Qué ha pasado con Eduardo Santamarina?

El actor Eduardo Santamarina, se encuentra inactivo en la actuación; sin embargo, se especula que tiene planes de regresar a las producciones.

A lo largo de su carrera, el actor se vio involucrado en diversas polémicas, esto por el fuerte alcoholismo que enfrentó, al igual que su polémica separación con Itatí Cantoral.

Actualmente, Eduardo Santamarina se encuentra felizmente casado con la actriz Mayrín Villanueva, con quién ha formado una gran familia.

