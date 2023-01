Querido actor de Televisa es acusado de agredir físicamente a compañera de trabajo

A lo largo de su historia Televisa ha tenido a muchos actores que se han ganado un lugar en el corazón del público por su carisma o por sus interpretaciones, ese es el caso de Juan Carlos Casasola, quien desde hace ya varios años ha tenido gran exposición en telenovelas o en otros programas como Guerra de Chistes.

Y es que sin dudas Juan Carlos se ha hecho uno de los famosos más queridos de la televisión por su irreverencia junto a sus compañeros Juan Carlos "El Borrego" Nava y Radamés de Jesús, con los que incluso recorrió el país entero dando shows de comedia.

Aunque ahora está más en el ámbito de hacer reír, en el pasado Casasola fue un gran actor de Televisa, mismo que ahora enfrenta una polémica debido a las graves acusaciones que pesan en su contra.

Acusan a Casasola de agresión

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esta no es la única agresión en el mundo del espectáculo que se ha reportado en las últimas semanas, pues en días pasados un video de la suegra de Shakira se volvió viral tras agredirla, pero ahora es el famoso ex integrante de Guerra de Chistes el que enfrenta graves acusaciones.

Fue Gloria Aura, famosa actriz conocida por su participación en Vino el amor, Por amar sin ley o La herencia, quien reveló que fue víctima de agresiones verbales y físicas por parte de Juan Carlos Casasola.

La actriz incluso aseguró que temió por su seguridad ante el constante acoso del comediante, durante el programa El Minuto que Cambió mi Destino, la actriz afirmó que nunca fue víctima de Manuel Landeta como se dijo en los medios, sino de Juan Carlos Casasola.

"(Me hacía) cosas muy infantiles, o sea, yo llegaba, pasaba y decía: '*uta, ya se nubló el día, qué hueva', ese tipo de cosas, gritaba esas cosas, pero llegó un punto en el que ya hubo una agresión física en el escenario"

Ahí la actriz, aseguró que pese a que la producción intentó que no estuvieran en el mismo escenario en una ocasión eso pasó, y fue ahí donde se terminó dando la agresión.

"Ese día que tuvimos que dar función juntos como yo no me moví me metió una patada con las botas... Y ahí sí me puse furiosa, o sea, prácticamente paré la función".

La famosa aseguró que denunció la agresión ante la Asociación Nacional de Actores (ANDA); pero no fue tomada en cuenta.

¿Quién es Gloria Aura?

Gloria Aura es una actriz conocida por su paso en el teatro en obras como La hora de los Chavos, El diluvio que viene o Mamma Mia!, además de que también ha incursionado en la música como compositora, pues, ha compuesto varios temas para telenovelas famosas.

Sien el de Corona de Lágrimas y Un Refugio para el amor los más famosas de estas composiciones, en 2013 incluso fue parte del elenco del Programa Hoy, junto a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza donde estuvo hasta abril para integrarse a la obra Cats, donde interpretó a Bombonachona.

