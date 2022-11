Querida conductora de Hoy pone en evidencia a Pati Chapoy y revela malos tratos

Conductora de Televisa revela que Pati Chapoy la "trataba muy mal".

Pati Chapoy es considerada como una de las personalidades más importantes en el mundo del espectáculo y a lo largo de su carrera se ha visto implicada en diversas polémicas, una de ellas es la “enemistad” que mantiene con Martha Figueroa, quién fue su colaboradora y recientemente reveló que sufrió “malos tratos” de parte de la periodista.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Pati Chapoy ha sido la titular del programa de espectáculos “Ventaneando” desde su inicio y en éste han participado importantes conductores, tal es el caso de “Pepillo” Origel y Martha Figueroa.

Desde la salida de “Pepillo” y Martha Figueroa en “Ventaneando”, se ha rumorado que los conductores mantiene una fuerte enemistad con Pati Chapoy, misma que quedó demostrada ante las recientes declaraciones de Figueroa, quién acaparó las noticias de la farándula, al denunciar maltratos durante su estancia en Tv Azteca.

Martha Figueroa acusa a Pati Chapoy de influir en su carrera

¿Qué dijo Martha Figueroa de Pati Chapoy?

La periodista de espectáculos Martha Figueroa fue invitada al programa de Yordi Rosado junto a “Pepillo” Origel, y al ser cuestionados sobre la celebridad con la que trabajaron y no soportan, surgió el nombre de Pati Chapoy.

Martha, quién recientemente confirmó la muerte del padre de su hijo, calificó de “insoportables” a Pati Chapoy y Daniel Bisogno.

“Son insoportables los dos y me trataban feo. La gente que no me trata bonito no me gusta, ¿así no era el juego? ¿Me repiten la pregunta?” dijo.

De igual forma reveló que tras su salida de “Ventaneando”, a decisión de Pati Chapoy, le fue muy difícil conseguir trabajo y cuando lo hacía, no lograba durar mucho tiempo, ya que su ex jefa ordenaba que la despidieran.

Te puede interesar: Pati Chapoy da pistas sobre los próximos cambios en Tv Azteca

Martha Figueroa en Ventaneando

Pedro Sola, "Pepillo" Origel, Martha Figueroa y Pati Chapoy dieron inició a "Ventaneando".

El programa “Ventaneando” inició sus transmisiones en 1996 y en ese entonces los presentadores eran Paty Chapoy, Pedro Sola, “Pepillo” Origel y Martha Figueroa.

Gracias a la personalidad de sus conductores, “Ventaneando” se convirtió en uno de los programas más vistos de Tv Azteca, sin embargo fue en 2018 cuando Martha Figueroa sorprendió al anunciar su salida del proyecto.

Martha Figueroa ha revelado que su despido de “Ventaneando” se originó tras participar en en mundial de 1998 en Francia, ya que a Pati Chapoy no le gustó que se hubiera ido.

