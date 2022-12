Querida actriz “desprecia” a su fanático; así fue captada

Ana Brenda Contreras es fuertemente criticada por "ignorar" a fanático.

Ana Brenda Contreras es una de las actrices más queridas en la industria en México; sin embargo, en esta ocasión está siendo “cancelada”, tras la viralización de un video, donde fue captada “ignorando” a un fanático que se encontraba en un Meet&Great y ha sido tantas las críticas que rompió el silencio.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la actriz fue invitada a un evento en una plaza comercial, en donde acudieron un gran número de sus fans, quienes emocionados intentaron tomarse fotografías con la actriz.

A pesar de que Ana Brenda, se ha caracterizado por tener un gran humor, en esta ocasión un extrañó gesto con un fanático, acaparó los chismes de la farándula. Te mostraron el clip.

Ana Brenda Contreras rompe el silencio, tras ser “cancelada”

¿Qué pasó con Ana Brenda Contreras?

Por medio de TikTok, un usuario y fan de Ana Brenda, compartió un clip, donde se observa el momento exacto en el que grita: “¡Ana Brenda!, preciosa divina”, la actriz, quién lucía su nuevo look, logra escuchar el comentario, alza la mirada y sin decir palabra, continúa caminando.

Ante la actitud de Ana Brenda Contreras, el video rápidamente se hizo viral, ocasionando fuertes críticas para la famosa, quién tuvo que romper el silenció y explicó lo que verdaderamente ocurrió en un video:

“Esa persona que ustedes ven aquí, ya se había formado, ya nos habíamos tomado la foto varias veces, y no solo eso se había quedado del otro lado del listón y en varias y repetidas ocasiones había estado gritando, gritando cosas chistosas y en todas las ocasiones me reí con él, lo saludé, tomó video en todas y cada una de las veces, videos que no subió” dijo.

De igual forma, la actriz contó que el fanático estaba “empujando” a una niña que se encontraba cerca, lo que había causado su preocupación.

¿Cuántos años tiene Ana Brenda Contreras?

La actriz Ana Brenda Conteras, nació el 24 de diciembre de 1986, es nacida en Texas, Estados Unidos y actualmente tiene 35 años de edad.

Ana Brenda Contreras es una de las actrices más destacadas en México y a lo largo de su carrera ha protagonizado diversos melodramas.

