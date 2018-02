“Querían hacernos llorar, y como no accedimos, nos sacaron”: El Shulo de Enamorándonos

Carlos Calderón ‘El Shulo’ también vivió una mala experiencia junto con su hermano Brian en Enamorándonos, pues los sacaron sin siquiera estar presentes.“Querían hacernos llorar, y como no accedimos, nos sacaron”. expresó en una entrevista sobre su situación en Enamorándonos.

A continuación te presentamos la entrevista del Shulo de Enamorándonos.

Con la nueva producción han habido cambios, ¿sientes que en algún momento te humillaron?

“Sí, no hay la misma comunicación que había con Magda; no sé si lo único que quieren es el morbo y denigrar para aumentar el rating”.

¿Llegaste a hacer algo que no te pareció?

“Jamás tuve un problema con Magda; si algo no me gustaba, lo platicábamos, y con esta nueva producción no es así”.

¿Qué te molestó de los productores?

“Es que pasan una cápsula del amoroso, abriendo su corazón. Cuando me grabaron, me dijeron: ‘llora’, y les respondí: ‘no voy a hacerlo porque tú me lo exijas’”.

El Shulo de Enamorándonos

¿Quién de los dos productores te lo exigió?

“El argentino. Lo peor es que me dijeron: ‘es que tu papá es igual de mujeriego que tú’, ‘¿cómo te sientes de que tu papá maltrata a tu mamá?’; y me hicieron enfurecer, porque no nos conocen como para venirnos a juzgar”.

¿De dónde sacó esa información?

“Era para que yo explotara, y sé que lo hacen con más amorosos; los denigran y les imponen cosas, pero se aguantan con tal de seguir ahí”.

¿A Brian le hicieron lo mismo?

“Así es, pero como no hubo tela de donde cortar, nos sacaron un día que no fuimos para que no nos pudiéramos defender”.

¡Jessica de Enamorándonos habló sobre su aborto!

Después de que varios medios de comunicación en materia de espectáculo, rumoraban sobre el aborto que había sufrido Jessica la integrante del controversial programa Enamorándonos, ahora es la misma Jessi, quien cuenta toda la verdad sobre el tema.

A través de un video que en cuestión de segundos se viralizo. Jessica de Enamorándonos, narró cado detalle del aborto que sufrió.

¡Jessica de Enamorándonos habló sobre su aborto!

Los comentarios por parte de sus seguidores enseguida se notaron, donde muchas la tacharon de una mala persona y hasta algunos le escribieron palabras obscenas.

Enamorándonos no solamente ha generado múltiples ganancias a los productores de Tv Azteca, también se ha caracterizado por ser un programa de 'farsa,' como muchos medios lo han mencionado en varias ocasiones.

Enamorándonos

Conozcamos un poco del programa Enamorándonos

Aquellas personas participantes de Enamorándonos en busca del amor se les conoce como amorosos. Tanto hombres como mujeres de diversas edades conforman este grupo. Son mayores de 18 años, y todos tienen ocupaciones diferentes.

Enamorándonos

Las dinámicas para ingresar como amoroso han ido cambiando en el programa Enamorándonos. Al iniciar el programa se presentó a 12 amorosos enmascarados, de los cuales ya no hay ninguno dentro del programa actualmente. Algunas de las personas que fueron rechazadas por los amorosos pasaron a ser amorosos.

Enamorándonos

Pero ahora se le cayó el 'teatro' se dio a conocer una grabación de unos youtubers que entraron al programa Enamorándonos y comprobaron la farsa que oculta el show.

En el canal de Izra y Chava se difundió el audiovisual titulado: "Fuimos a Enamorándonos / La verdad de Enamorándonos / ¿El programa es real?", y en él se enlistaron cada una de las supuestas mentiras con las que atrapan al público todas las tardes, motivo por el que se ha convertido en el programa número uno.

¿En verdad es una farsa el programa Enamorándonos?

Mentira o verdad, Enamorándonos seguirá caracterizándose por la polémica y sus sensuales y atrevidas concursantes.