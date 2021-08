Quentin Tarantino no compartirá “ni un centavo” de su fortuna con su madre

Quentin Tarantino es uno de los directores más prominentes de Hollywood, con películas consideradas como lo mejor del cine, pero perseguir su vocación no fue sencillo sin el apoyo de su madre.

El director de 58 años de edad reveló que su mamá no apoyaba su elección de carrera ni sus aspiraciones artísticas, por lo que desde la adolescencia han tenido una relación muy conflictiva.

“No verá ni un centavo”, dijo en su reciente entrevista sobre el porqué ha decidido no compartir su fortuna con su progenitora. Quentin Tarantino, el hijo rebelde de Hollywood, como se le conoce actualmente le revela el porque de su decisión.

Tarantino y la difícil relación con su mamá

Tarantino revela complicada relación con su madre

Connie Zastoupil dio a luz a su primer hijo, Quentin, a la edad de 16 años; nacido de su matrimonio con Tony Tarantino. La relación madre-hijo fue complicada desde la concepción; Su padre mintió a su madre, asegurando ser estéril antes de casarse.

Tras enterarse del engaño, la mujer furiosa, decidió criar sola a su hijo, alejada de su marido. El director reveló que Connie presionaba a su hijo por su educación y no apoyaba sus aspiraciones artísticas.

“En medio de una discusión me dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña carrera de escritor que comenzaste, ¡esa m… se acabó!’”, dijo. “Cuando me dijo eso, de esa manera sarcástica, me dije: "Bien, entonces cuando me convierta en director, nunca verá ni un centavo de mi éxito”.

Al preguntarle si cumplió su promesa, aseguró que solo ayudó a su madre en un problema de impuestos pero nunca le ha dado más dinero o regalos. Ahora, Quentin Tarantino anunció que su próxima película será su retiro del cine.

¿Qué género son las películas de Quentin Tarantino?

Películas de Tarantino son consideradas de lo mejor de Hollywood

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Tarantino es un destacado director de acción y cine independiente con obras reconocidas como Pulp Fiction, Inglourious Basterds y Once Upon a Time in Hollywood.

Quentin Tarantino ha sido ganador de los Premios Oscar, los Globos de Oro, y los BAFTA por Mejor Guion Original. En 2020, Tarantino impactó en los Critics’ Choice Awards al llevarse al galardón principal.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!