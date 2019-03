Quentin Tarantino, el hijo rebelde de Hollywood

Nadie podría predecir entonces que el joven Quentin Tarantino, que en 1980 comenzó su carrera al escribir “My Best Friend’s Birthday”, guión que sirvió de base para “True Romance” en 1993, se convertiría en uno de los realizadores más mediáticos de Hollywood, ni tampoco que acumulara importantes galardones como dos premios Óscar, dos Globos de Oro, dos premios BAFTA y la Palma de Oro del Festival de Cannes.

Desde su arranque como cineasta en 1992 con “Reservoir Dogs” catalogada como la mejor película independiente de todos los tiempos de acuerdo a la revista Empire fue notable que traía algo diferente, lo que pudo dejar muy claro en su siguiente esfuerzo: “Pulp Fiction”, que lo catapultó a la fama en 1994 y cimentó el camino para otras múltiples cintas exitosas como “Kill Bill”, “Bastardos sin gloria” y “Django Unchained”. Cada una de las películas que el reconocido director que ha producido se han convertido un éxito en taquilla; en 2005 la revista Time lo incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes.

El director, productor, guionista, editor y actor Quentin Tarantino celebra este 27 de marzo su cumpleaños número 56.

Son nueve películas las que ha realizado hasta el momento, así como un cortometraje y créditos como director invitado, así como productor y actor, destacando aparte de las ya mencionadas ‘Jackie Brown’ (1997), ‘Kill Bill Volume I’ (2003), ‘Kill Bill Volume II’ (2004), ‘Death Proof’ (2007), ‘Inglourious Basterds’ (2009), y ‘The Hateful Eight’ (2015), todas ellas un éxito en taquilla.

Con estas obras, Tarantino ha influido directamente en el desarrollo del Rock, pues varias bandas, canciones y discos se han inspirado en sus películas, además de que es un gran conocedor del género y utiliza temas destacados para sus soundtracks. El realizador acapara ahora los reflectores por el próximo estreno de "Once Upon a Time in Hollywood".

Ricardo D. Pat