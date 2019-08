Quentin Tarantino confirmó que se retira del cine por su próxima paternidad

En redes sociales se había hecho el rumor de que Quentin Tarantino había decidido retirarse de la dirección de cine, sin embargo, no era un hecho, pues el reconocido director ha confirmado que efectivamente, ya no seguirá dirigiendo cine.

Y es que, a sus 56 años de edad, Quentin Tarantino ha decidido ser papá por lo que influye en su decisión de dejar de dirigir cine, por lo que Once Upon in Hollywood será su penúltima cinta.

El director estuvo en entrevista con la locutora Martha Debayle, quien cuestionó al director sobre si eran real los señores, y Quentin Tarantino dijo que si, puesto que cree que ya ha pasado su tiempo de dedicarse al cine.

La entrevista fue en inglés, pero Martha Debayle se encargó de traducir cada una de las palabras del director, por lo que fue Martha Debayle la encargada de dar la noticia de que Quentin Tarantino se retira oficialmente del cine.

“le digo que por favor me aclare, yo no sé si ustedes estén enterados fans de Quentin Tarantino, pero dijo que esta es su penúltima película, va a hacer una película más que sería la décima, y ya no va a hacer películas, y le digo que me confirme si esto es verdad y me dice ‘si es verdad’” relató Martha Debayle.

Y es que Quentin Tarantino es reconocido por tener famosas películas que han trascendido y se han convertido en icónicas, como Kill Bill, o Bastardos Sin Gloria, sin embargo, es momento de dejar de hacer películas para poder dedicarse a su familia.

“Yo no tengo mayor explicación para decirles que, pues siento que ya hice lo que hice, y es momento de darle para adelante, con un buen cierre, que sea un combo de 10 películas, obviamente quiero seguir escribiendo, voy a seguir escribiendo (…) eso es justamente lo que quiero, darme tiempo, dedicarme a escribir novelas, y criar a mis hijos con Danielle” concluyó Tarantino.

Puedes escuchar la entrevista aquí