Quentin Tarantino compra el legendario Vista Theatre de Los Ángeles.

Quentin Tarantino dejó caer algunas noticias para los cinéfilos de Los Ángeles en la edición del lunes del podcast “Armchair Expert con Dax Shepard”: Tarantino compró el Teatro Vista ubicado en Los Feliz.

“Voy a anunciar una cosa aquí que la gente aún no sabe: compré Vista”, dijo Tarantino, quien ya es dueño del New Beverly Cinema, que recientemente reabrió después de estar cerrado por más de un año debido a la pandemia. Un portavoz de Tarantino luego confirmó la noticia.

Quentin Tarantino dijo en el podcast que planeaba abrir el teatro alrededor de Navidad. The New Beverly tiene una base de fans extremadamente dedicada en parte debido a la participación de Tarantino en la programación de las películas que se muestran en el revival del cine, que solo muestra películas en celuloide, no con proyección digital.

¿Qué dijo Quentin Tarantino sobre el Vista Theatre?

Sobre el teatro de Vista, Quentin Tarantino dijo: "Y de nuevo, únicamente película", haciendo referencia que solo habrá cine en película, es decir, en celuloide y carrete. "Pero no será una casa de revival", agregó Tarantino. “Mostraremos nuevas películas que salgan, donde nos dan una copia de la película. Mostraremos cosas nuevas”, agregó.

“No será como el New Beverly. El New Beverly tiene su propia vibra”, dijo Tarantino. “El Vista es como una joya de la corona. Entonces será como las mejores impresiones. Mostraremos películas más antiguas, pero serán como películas más antiguas que pueden albergar un compromiso de cuatro noches ".

¿El Vista Theatre ha reabierto sus puertas?

Si bien muchos teatros locales han reabierto, el Vista no lo ha hecho. Lance Alspaugh, propietario del teatro desde 1997, dijo en una entrevista reciente con The LA Times que había estado esperando las subvenciones del gobierno que se habían retrasado mucho antes de reabrir.

"Es malo que todos tengamos que esperar, que sea tan lento como ha sido", dijo. "Es la diferencia entre reabrir o no reabrir". Alspaugh también dijo: "Me sorprendí constantemente preguntándome durante la pandemia: '¿Es hora de salir del escenario?' Tengo muchas ganas de volver, y lo haremos, metódica y lentamente".

La Verdad Noticias informa que Alspaugh también es propietario de Los Feliz 3, que recientemente se asoció en programación con la American Cinematheque. No pudo ser contactado de inmediato para comentar sobre las noticias de la adquisición de Quentin Tarantino del Teatro Vista en Los Ángeles, California.

