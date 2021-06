El director de culto Quentin Tarantino ha declarado que está listo para terminar su carrera en la cima de su juego. Ha dicho que no quiere exceder más de 10 películas en su currículum y, hasta ahora, ha llenado su filmografía con nueve entradas, la última de las cuales es “Once Upon a Time in Hollywood”.

Si bien el presentador dijo que era demasiado joven para detenerse y "en la cima del juego" Quentin Tarantino respondió: "Es exactamente por eso que quiero dejar de fumar. Porque conozco la historia del cine, desde esta etapa hasta el final los directores no mejoran".

Quentin Tarantino también dijo que ha “dado todo lo que tenía” en el cine, desde el comienzo de su carrera con Reservoir Dogs, estrenada en 1992. Además, el director no siguió las películas, habiendo hecho solo nueve películas en treinta años. De hecho, su décimo largometraje será el último según sus palabras.

¿Cuándo sale el nuevo libro de Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino anuncia que su próxima película será su retiro del cine.

De momento, no vemos a Quentin Tarantino detrás de cámara todavía, pero pronto estará en las librerías a partir del 18 de agosto, para la adaptación escrita de su última película. Las ediciones de Fayard ya la describen como “una novela de increíble virtuosismo”.

También compara su carrera con la de Don Siegel, diciendo: “Si hubiera dejado su carrera en 1979, cuando hizo Escape from Alcatraz, ¡qué película final! Qué caída de micrófono. Pero regatea con otros dos”, refiriéndose al mal recibido Jinxed y Rough Cut.

A pesar de acercarse a la jubilación a una edad más temprana, Tarantino parece muy consciente de su impacto como cineasta con una buena reputación, y definitivamente está ansioso por mantenerlo así y salir con fuerza.

¿Quentin Tarantino hará un reboot de Reservoir Dogs?

En la misma entrevista, Quentin Tarantino también reveló que quería hacer un reboot de Reservoir Dogs para su última película. Y anteriormente, Quentin Tarantino le puso un toque "peligroso" a la nueva producción Star Trek que nunca se materializó.

La Verdad Noticias informa que, de momento, no ha habido más revelaciones obre cuál será exactamente la película final del director de cine Quentin Tarantino, ¡así que a estar atentos para más detalles!

