Queman con ácido el rostro de famosa concursante Miss Universo 2018

Famosa concursante de Miss Universo fue víctima de las malas prácticas de la medicina, pues quemada de la cara con ácido.

¿Quién es la Miss Universo?

Se trata de Andrea Díaz, una joven chilena que logró ganar el certamen Miss Chile 2018 pasó de ser uno de los momentos más felices de su vida a ser una completa pesadilla.

De acuerdo con un medio de comunicación, la concursante de Miss Universo 2018 tuvo un parteaguas en su vida luego de que se sometió a un tratamiento estético de rutina; sin embargo, todo le salió mal al punto de dañarse parte del rostro con quemaduras de tercer grado a causa de un ácido.

Andrea Díaz concursante Miss Universo

A diferencia de muchas mujeres que viven este tipo de desgracias, ella sí narró su desgarradora historia a través de su cuenta oficial en Instagram.

¡Si! "Tengo doble nacionalidad. Mi padre es chileno pero venezolano de corazón, y mi madre es venezolana pero chilena de corazón. Estoy feliz y orgullosa de poder representar en este Miss Universo 2018 a Chile, el país que me vio crecer y que hace años me recibió con los brazos abiertos, en una época donde viví una de las peores experiencias de mi vida”.

De acuerdo a su testimonio, la joven que también se desempeña como periodista en su natal Chile relató cómo sucedió este hecho que le dejó muchas enseñanzas de cara a Miss Universo 2018.

Entre sus palabras señaló que ella tuvo quemaduras en los pómulos y parte de su frente a causa de este error humano en el tratamiento de belleza con un ácido conocido como CO2, el cual quema una capa de piel y borra arrugas.

"Una mala práctica estética arruino mi rostro. Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños: Adiós novio, trabajos, modelaje y por supuesto que adiós Miss Universo… ¿Qué país querría enviar a una chica con su rostro quemado?… Al igual que ustedes, pensé que la respuesta era: Ninguno”.

Esta situación que le generó muchos problemas físicos y emocionales provocó que la concursante de Miss Universo 2018 decidiera esconderse en Chile por casi dos años.

"Viví casi año y medió escondida y espero que puedan ser capaces de ponerse en mi lugar. Es algo que no le deseo a nadie, es feo, doloroso y afecta tanto anímicamente que ni se lo sueñan”.

A pesar de que su tratamiento de recuperación fue muy largo, la joven logró ir ganando confianza luego de llegar a la tierra de Daniella Chávez, argumentando que todo mundo notó su talento y no su físico.

"Al venirme a Chile, me di cuenta que todo no era oscuridad, me empezaron a ofrecer trabajos, volví a modelar y volví a creer en mí. Hoy estoy más segura que nunca que tengo que devolverle la mano al país que me devolvió la alegría y que me hizo comprender que las chilenas la luchamos! Y ante la adversidad levantamos la mirada y salimos adelante, como sea, por nosotras, por nuestras familias, por nuestro país”.

A pesar de que estas heridas le dejaron secuelas, Andrea Díaz logró quedarse con el puesto de Miss Chile 2018, pues hubo quienes pedían que dejara su puesto por su ‘irresponsabilidad’.