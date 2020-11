Queen y Freddie Mercury conquistan TikTok gracias a un nuevo reto

Gran sorpresa se llevaron los fanáticos de Queen al descubrir que la banda británica había debutado en la plataforma de TikTok y con ello llegó un nuevo reto viral, el cual consiste en imitar el clásico grito de Freddie Mercury en el concierto Live Aid de 1985.

Tras su llega a la plataforma de TikTok, la cuenta de Queen ha logrado superar los 213 mil seguidores en tan solo una semana y ha compartido dos videos, uno donde invita a los fanáticos de la banda a participar en el reto, y el segundo donde muestra algunos clips de personas cantando junto a Freddie Mercury.

“Ha pasado mucho tiempo… ¡Dale a Queen una llegada real al hacer un dueto con Freddie!”, escribió la agrupación en su primer video para TikTok.

Ahora podrás cantar con Queen en TikTok

La invitación de Queen a participar en el reto viral de TikTok junto a Freddie Mercury no tardó en hacerse viral, sobre todo porque estamos a pocos días de celebrar el décimo aniversario del álbum ‘Live Around The World', el cual logró el número uno en Reino Unido.

Además del tema ‘Ay Oh’, se han agregado 10 canciones de Queen, las cuales también estarán disponibles en la app para que los usuarios de TikTok puedan utilizarlas en sus videos cada vez que lo deseen.

Freddie Mercury y Queen buscan llegar a las nuevas generaciones a través de TikTok.

Las canciones que se encuentran disponibles en TikTok son: ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bite The Dust’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Will Rock You’, ‘Under Pressure’, ‘We Are The Champions’, ‘I Want To Break Free’, ‘Somebody To Love’, ‘Killer Queen’ y ‘Radio Ga Ga’.

