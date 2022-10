Queen lanza tema inédito con Freddie Mercury a 30 años de su muerte

La nueva canción de Queen que sorprendió a la industria

Se ha destapado el baúl de los recuerdos con Queen y la canción inédita que la legendaria banda británica publicó este día y misma que cuenta con la voz del fallecido Freddie Mercury.

'Face It Alone' se grabó originalmente durante las sesiones de estudio de la banda para su álbum de 1988, 'The Miracle', sin embargo no fue incluida en su corte final.

A 30 años de la muerte de Mercury sus fanáticos agradecieron por mantener vivo el recuedo del artista y el regalo que fue escuchar el tema inédito como si fuera la primera vez.

'The Miracle' fue lanzado en 1988, sin embargo el tema 'Face It Alone' no llegó al corte final del disco. Este día es lanzado oficialmente luego de haber sido descubierto por la banda mientras revisaban su archivo.

El baterista Roger Taylor dijo a The Mirror que era una "pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado", asegurando: "Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada".

El tema ya está disponible en todas las plataformas musicales y desde luego se ha vuelto viral en redes por traer de vuelta la espectacular voz de Mercury.

¿De qué murió Freddie Mercury?

Freddie padeció VIH Sida, confirmado por él mismo a tan solo 24 horas de su muerte, dejando una emotiva carta a sus fanáticos y a la prensa en general.

“En virtud de las enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de HIV y que por lo tanto padezco de SIDA. Creía adecuado mantener en secreto esta situación hasta la fecha para conseguir la tranquilidad de quienes me rodean. Pero llegó el momento para que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad y junto a los doctores me ayuden en la batalla contra esta terrible enfermedad”.

Freddi Mercury con Queen fueron considerados como una legendaria banda creadora de éxitos como 'Bohemian Rhapsody', 'We Will Rock You', 'Radio Ga Ga' y 'I Want To Break Free'.



