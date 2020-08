Queen Live Aid, elegido como el más icónico en la historia de los festivales

La fascinante actuación de Freddie Mercury con Queen en el estadio de Wembley es uno de los recuerdos más perdurables de Live Aid. Ahora, la actuación de la banda en 1985 de We Will Rock You ha sido coronada como el momento más emblemático en un festival de música de todos los tiempos.

El show de la legendaria banda superó el lugar de los titulares de David Bowie en el 2000 en Glastonbury y el regreso de Kylie Minogue en el mismo lugar el año pasado.

Queen supera a David Bowie

La banda intérprete de 'I Want to Break Free' encabezó la encuesta con el 27 por ciento de los votos. El show de Bowie en Worthy Farm, luego lanzado como un álbum en vivo, le siguió en la lista con un 13 por ciento, la misma puntuación que obtuvo Kylie.

La aparición de U2 en Live Aid quedó en cuarto lugar. En quinto lugar quedó el titular de Adele en Glastonbury en 2016, seguido de cerca por Jimi Hendrix encendiendo su guitarra en el Festival de Monterey en 1967.

Jimmi Hendrix incendia su guitarra en el Festival de Monterey de 1967

The Who en Woodstock en 1969 quedó séptimo, por delante de Bob Marley en Smile Jamaica en 1976. Completando el top ten están Eminem y Rihanna interpretando juntos Love The Way You Lie en el V Festival en 2011, y The Rolling Stones actuando en Glastonbury en 2013.

La encuesta en la que participaron 2.000 británicos fue realizada en el marco del regreso del V Festival de Virgin Media.

Un portavoz de la compañía, antes del regreso del Virtual V Festival de Virgin Media, que incluye a los artistas principales Anne Marie, Olly Murs y Dizzee Rascal, dijo: “La actuación de Queen en Live Aid en 1985 ha sido votada como el momento festivo más emblemático de todos los tiempos.”

Cilesta Van Doorn, de Virgin Media, dijo: 'A lo largo de los años, los festivales han ofrecido la oportunidad de conectar con nuestros artistas favoritos, amigos y familiares y crear momentos verdaderamente inolvidables.

"Aunque los festivales no han tenido lugar físicamente este año, estamos encantados de haber traído de vuelta el V Festival de Virgin Media en forma virtual". A continuación, la lista completa de los mejores espectáculos en festivales musicales:

1 - Queen, Live Aid. 1985 - 27

2 - David Bowie, Glastonbury, 2000

3 - Kylie, Glastonbury, 2019

4 - U2 at Live Aid, 1985

5 - Adele, Glastonbury, 2016

6 - Jimi Hendrix, Monterey Pop Festival, 1967

7 - The Who, Woodstock 1969

8 - Bob Marley, Smile Jamaica, 1976

9 - Eminem and Rihanna, V Festival, 2011

10 - The Rolling Stones, Glastonbury, 2013

11 - Oasis, Glastonbury, 1994

12 - Beyonce, Glastonbury, 2011

13 - Amy Winehouse's last performance at the Belgrade Tuborg Festival, 2011

14 - Nirvana at Reading Festival, 1992

15 - Led Zeppelin, Bath Festival 1970

16 - Oasis performing together for the last time at V Festival in 2009

17 - Beyonce with Destiny's Child at Coachella, 2018

18 - Joe Cocker Woodstock, 1969

19 - Stevie Wonder, Glastonbury, 2010

20 - Lady Gaga, V Festival, 2009