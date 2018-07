Queen: Filtran el segundo trailer de Bohemian Rhapsody

Se ha filtrado el segundo trailer de la cinta Bohemian Rhapsody en honor a la a banda británica de rock Queen, misma que fue formada en el año 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bateristaRoger Taylor y el bajista John Deacon. En primera instancia, el propósito es rendir tributo al fallecido vocalista de la banda, Freddie Mercury quien perdió la vida en el año 1991 por una bronconeumonía misma que se le complicó debido a que padecía SIDA.

Los cuatro en conjunto crearon a Queen desempeñando una de sus mayores experiencias, pues esto fue punto clave para destacar en un amplio criterio compitiendo directamente con muchas bandas reconocidas; sin embargo el trabajo que realizaron los cuatro integrantes fue bastante exitoso, tanto que ahora una película estará basada en sus éxitos.

Te compartimos el segundo trailer de Bohemian Rhap sody, Queen:

Aquí llega el NUEVO TRÁILER de #BohemianRhapsody



Son dos las canciones que podrían considerarse como básicas de la banda británica Queen, We will rock you y Bohemian Rhapsody; ambas dan vida al inicio del nuevo tráiler de la película biográfica de Freddie Mercury, quien en su momento fue líder de la banda Queen. Dicha película tiene fecha de estreno para México el 2 de noviembre del presente año, 2018.

La cinta fue bastante discreta, pues la producción inició desde 2010, cuando Sacha Baron Cohen sería el protagonista, sin embargo, este abandonó todo por diferencias con ex compañeros del fallecido cantante. Después, las grabaciones se complicaron debido a que el director Bryan Singer fue suspendido por excederse en sus días libres, finalmente Dexter Fletcher tomó su lugar y de esta manera fue como finiquitó la última parte de la película.

De manera rápida y gráfica enseñarán mediante una película la forma en como Freddie Mercury, interpretado por Rami Malek, busca integrarse a la banda que era dirigida por Brian May, guitarrista, además de los diversas cuestiones que influyeron en su vida personal, a los que se negaba a responder.