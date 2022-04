Queen Buenrostro presume nuevo look en traje de baño

La youtuber Queen Buenrostro compartió un nuevo video llamado "Mi novio me cambió de color el cabello sin darme cuenta y me lo arruina", por lo que ahora está presumiento un nuevo look que enloqueció a sus fans.

Se mostró en un diminuto bikini café que hizo juego perfectamente con su cabello pelirrojo. La bella mujer no utilizó accesorios más que una pulsera que podría ser de la marca Pandora con varios charms.

La bella Queen había permanecido con un tono rubio pero ahora se luce preciosa con un tono que resalta su belleza. Cabe destacar que en las fotografías recibió cientos de comentarios y piropos de sus amigos y fans.

Queen Buenrostro presume nuevo look en traje de baño

En el video se pueden observar comentarios de todo tipo, pero la mayoria son de personas que están encantadas con el cambio de color del cabello de Queen.

"Te ves hermosa con ese color, los cambios son buenos"

Por otro lado, muchos fans le pidieron a la youtuber que trabaje más en sus bromas ya que se nota rápidamente que todo fue planeado y sus videos pierden la gracia.

"Ay no que broma tan planeada, esto hace que ya no crea en sus bromas, amo sus videos pero este se miro super actuado".

¿Quiénes integran el Team Fénix?

Este grupo llamado Team Fénix está integrado por varias de las personas que trabajaban en Badabun hace varios años, tal y como Juan de Dios Pantoja, Daniela Alfaro, Kim Shantal, Alex Flores, Kimberly Loaiza, Queen Buenrostro y Kevin Achutegui. Estos personajes se han vuelto unos de los influencers con más fuerza en México.

