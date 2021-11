Queen Buenrostro anuncia su compromiso, se casará con Ced Mejía

Queen Buenrostro, integrante del Team Fénix anunció que Ced Mejía le acaba de proponer matrimonio sin embargo muchos de sus fans piensan que esto podría ser otra de sus bromas ya que la mujer está acostumbrada a compartir videos con clickbait, engañando a sus fans con títulos llamativos que al final resultan ser mentira o una broma.

Es por eso que algunos no dudaron en decirle que seguramente era uno más de sus videos de bromas y que el anillo no era de compromiso, pero hasta el momento Queen no ha dado más información sobre su presunta boda.

Cabe destacar que los famosos son una pareja muy sólida que se han ganado el cariño del público ya que se apoyan en las buenas y en las malas. El influencer mexicano Ced Mejía, suele acompañar a Buenrostro cuando se somete a cirugías y la cuida con tanto cariño que los fans de la joven lo aprecian en demasía.

Ced Mejía propuso matrimonio a Queen

Queen anuncia que se va a casar

Hasta el momento, ninguno de los dos ha compartido más información sobre su presunto compromiso pero los seguidores de la bella tijuanense esperan que hayan grabado un largo video y hayan tomado muchas fotografías para poder compartir con ella su gran felicidad.

La única publicación que Daniela Buenrostro compartió fue una fotografía en donde se observa una mesa decorada con flores, petalos de rosa y velas mientras que la influencer luce su enorme anillo.

"11.11.21 dije que si", mencionó en la publicación.

En esta foto recibió decenas de felicitaciones por parte de sus fans y también de otros influencers como Ari Gameplays, Daniela Legarda, Carlos Rizo, Miss Legarda, entre otros aunque sus mejores amigos como Alex Flores y Kim Shantal aún no han comentado nada así que todo podría ser una farsa.

¿Quién es Daniela Queen Buenrostro?

Queen Buenrostro es la más extravagante del Team Fénix, que suele hacer videos de viajes y también de retos y bromas a sus amigos y personas cercanas. La joven habla tres idiomas, francés, inglés y español. Comenzó grabando videos para Badabun, pero después decidió independizarse junto al Team Fénix.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.