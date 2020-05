Queen: Brian May confesó que tuvo que ser hospitalizado por un ataque al corazón/Foto: Guitarristas

El guitarrista de Queen, Brian May, reveló que su médico lo llevó de urgencia al hospital después de sufrir un ataque cardíaco. En un video publicado en Instagram este lunes, May reveló que, además de lesionarse las nalgas en un incidente de jardinería a principios de este mes, también había sufrido recientemente problemas cardíacos graves.

El músico de 72 años describió la "saga" de incidentes que le habían sucedido en mayo, comenzando por dañar sus nalgas. "Me hicieron una resonancia magnética y sí, tuve una rasgadura en mi ... mi glúteo mayor", dijo en un video el lunes, señalando que asumió que la lesión fue la causa del dolor que sentía.

El famoso guitarrista de Queen ha tenido serios problemas de salud/Foto: Sopitas

Sin embargo, una semana después, el rockero dijo que todavía estaba en "agonía", lo que lo llevó a hacerse una resonancia magnética de su columna vertebral, que reveló un nervio ciático comprimido.

El nervio, dijo May, estaba "severamente comprimido y es por eso que tuve la sensación de que alguien me estaba poniendo un destornillador en la espalda".

Pero ese no es el final de la historia: aunque todavía soporta el dolor de glúteos, el guitarrista de Queen reveló que sufrió un ataque al corazón. "En medio de toda la saga de la parte trasera dolorosa tuve un pequeño ataque al corazón", dijo, y agregó que soportó alrededor de 40 minutos de dolor y opresión en el pecho.

Brian May a punto de morir

En el video, May reveló que su médico lo llevó al hospital, donde descubrió que tenía tres arterias bloqueadas y que los médicos lo trataron como un "caso de emergencia".

"En realidad resultó que tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón", dijo.

Aunque algunos recomendaron que tuviera un bypass cardíaco triple, el músico le dijo a los espectadores que optó por colocar tres stents, tubos cortos de malla de alambre que actúan como un andamio para ayudar a mantener abierta una arteria.

May dijo que después de una "operación increíble" realizada por médicos, salió del hospital, sintiéndose notablemente bien. "Cuando llegué, fue como si nada hubiera pasado: no podía sentir que habían estado aquí, no podía sentir nada", describió.

El mes pasado, mayo, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert se unieron para lanzar una nueva versión de la icónica canción de Queen "We Are the Champions", rebautizada como "You Are The Champions", en apoyo de los trabajadores de primera línea que luchan contra el coronavirus.

Todos los ingresos obtenidos de la canción se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria Covid-19 para la Organización Mundial de la Salud. Queen y Lambert, que ahora cantan en lugar del fallecido líder Freddie Mercury, estaban programados para estar en la etapa europea de su gira Rhapsody antes de que la pandemia de coronavirus los llevara a posponer las fechas.