Queen + Adam Lambert lanzarán juntos su primer álbum 'Live Around the World'

Queen + Adam Lambert subieron al escenario juntos por primera vez en 2009 cuando Lambert todavía era un concursante de American Idol. Y después de siete años de gira por todo el mundo juntos, finalmente lanzarán su primer álbum juntos este 2020.

Mientras que la pandemia de COVID-19 los obligó a posponer su gira, Rhapsody Tour por el Reino Unido y en nueve países de Europa hasta el próximo verano, Adam Lambert, Brian May y Roger Taylor todavía planean ir a Live Around the World, solo en diferentes formatos.

"Cuando no pudimos hacer una gira este año, queríamos darles a los fans algo en lugar de eso, y un álbum en vivo simplemente se sintió bien", dijo Adam Lambert en un comunicado de prensa.

"Es la primera vez que lanzamos un álbum juntos y nos divertimos mucho armándolo, eligiendo nuestras actuaciones favoritas durante los últimos siete años".

¿Qué sabemos de Live Around the World?

El primer álbum en vivo de Queen + Adam Lambert saldrá a la venta el próximo 2 de octubre en formatos de CD, CD + DVD, CD + Blu-ray y vinilo, reuniendo los mejores momentos de conciertos seleccionados cuidadosamente capturados en todo el mundo de más de 200 espectáculos.

Todos los formatos incluirán el espectáculo benéfico "Fire Fight Australia" de 22 minutos completo de la banda realizado el pasado 16 de febrero, uno de sus últimos shows antes del bloqueo mundial.

Durante el concierto en beneficio de Australia, recrearon el histórico Live Aid de 1985 de Queen en su totalidad: "Bohemian Rhapsody". Radio Ga Ga "," Hammer To Fall "," La pequeña cosa loca llamada amor "," We Will Rock You "y" Somos los campeones". También destacaron el legendario "Ay-Ohs" del fallecido líder, Freddie Mercury.

"Mientras todos lidiamos con el desafío de crear shows en vivo en un mundo dominado por un formidable enemigo viral, parecía el momento perfecto para crear una colección de destacados en vivo seleccionados a mano de nuestros shows de Queen durante los últimos 7 años con nuestro hermano Adam Lambert", dijo Brian May en un comunicado de prensa.

"¡Es nuestra primera vez! Mientras miras y escuchas estas pistas, viajarás por todo el mundo con nosotros y experimentarás un set virtual en vivo completo. La colección llega a su clímax en Sydney a principios de este año cuando, en apoyo a Fire Fight Australia, recreó el set completo de Queen Live Aid. Fue un evento histórico por una gran causa, con quizás el nivel de adrenalina más alto desde el Live Aid original en 1985. Me hace particularmente feliz que ahora podamos compartir este momento único con todo el mundo".

Tras su retiro en 1997, los miembros de Queen se unieron a Adam Lambert para reformar la banda

Queen + Adam Lambert pospuso 27 fechas de la gira Rhapsody por el Reino Unido y Europa, que han sido reprogramadas para comenzar el 23 de mayo de 2021 en Bolonia, Italia, incluida una residencia de 10 días en el The O2 Arena de Londres en junio y que termina el 7 de julio en Madrid, España.

