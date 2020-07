¡Quedó desfigurado! Actor de Televisa sufrió TERRIBLE accidente (FOTOS)

¡Quedó desfigurado! Actor de Televisa sufrió TERRIBLE accidente

Un famoso actor y comediante de Televisa sufrió un terrible accidente que le dejó grandes consecuencias físicas que han preocupado a su familia y a sus fanáticos, pues se salvó de milagro.

Se trata del actor y comediante mexicano Juan Carlos "El Borrego" Nava, quien recientemente sufrió un accidente en su motocicleta y resultó con una fractura en la muñeca derecha, golpes en su cara y varios raspones terriblemente visibles.

En imágenes que se publican en Twitter se muestra como quedó de desfigurado su rostro tras el accidente, por lo que ha impactado a los medios de comunicación y a preocupado a sus fans.

El hecho sucedió el pasado 1 de julio y en entrevista con TVyNovelas, "El Borrego" Nava, quien participa en el proyecto "Guerra de chistes", asegura que se encuentra sedado y sale adelante con tratamiento médico.

Hay que destacar que “El Borrego" de Televisa cumple con la cuarentena por COVID-19, pero tuvo que salir a hacer unas compras de última hora, cuenta él, y al conducirse por piso empedrado fue que chocó con una piedra que no vio y salió volando, así lo detalló:

No iba a exceso de velocidad y por instinto metí la mano derecha para no pegar contra el piso, y todo mi peso se cargó a la muñeca. Mi doctor de cabecera me mandó medicamentos para el dolor”.

Tal parece que el actor de Televisa llevaba puesto su casco, de no haber sido así, dice, se hubiera llevado un gran golpe en su cabeza: Me puse el mad… de mi vida!", dice el actor, quien guarda total reposo en su casa y espera pronto recuperarse, aunque le duele todo el cuerpo y no puede moverse mucho.

Gracias a dios estoy bien, gracias por sus muestras de cariño.. fue un accidente en �� pero sigo de pie.

Como dice la canción..

��Una piedra en el camino..�� pic.twitter.com/Xk9pRf0EnX — Juan Carlos Nava A. (@elborregonava) July 3, 2020

¿Quién es Juan Carlos “El Borrego” Nava?

Juan Carlos Nava nació el 2 de febrero de 1969 en la Ciudad de México, y según información en Wikipedia, estudió la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, ya que siempre se sintió atraído por el mundo de la comunicación; ha intervenido como actor en varias telenovelas, entre ellas "Serafín", "La vecina" y "De que te quiero, te quiero", por citar algunas, además ha hecho teatro de comedia sobre todo.

Cabe destacar que en su faceta de conductor, Juan Carlos en Televisa se ha desempeñado como tal en programas como "Ritmoson", "Guerra de chistes", "Big Brother: México".