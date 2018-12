Quedarás atrapado en “El jardín de las mariposas” de Dot Hutchison

Cerca de una aislada mansión existe un jardín donde se cultivan delicadas flores y en él, abrigada por frondosos árboles, habita una exquisita y peculiar colección de mariposas que es resguardada por el Jardinero, un hombre que desconoce los límites de su obsesión por preservar la belleza.

Maya es una sobreviviente del jardín y ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los horrores que vivió mientras permanecía en cautiverio junto con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. En su memoria viven las peores pesadillas. En su espalda, como en las de todas las jóvenes mariposas, un tatuaje le recordará por siempre un crimen imperdonable.

Dot Hutchison ha sorprendido a los críticos con sus fabulosas propuestas.

Si le cuentas a una persona sobre un enorme jardín lleno de mariposas, esa persona pensaría que se trata de un lugar maravilloso sin embargo, lo que encontró el FBI distaba por completo de la belleza, o quizás solo era una belleza terrorífica.

El Jardín tenía un arroyo, gran diversidad de flores de muchos colores y una colección de Mariposas, mujeres a las que les habían arrebatado su vida para convertirlas en las amantes de un hombre conocido como el Jardinero.

Ante el horror, incertidumbre y en la búsqueda de la verdad, el investigador Victor Hanoverian del FBI intenta ganar el mayor tiempo que pueda mientras descubre si Maya, una de las sobrevivientes del Jardín, es una víctima más o la mano derecha del Jardinero. Para poder llegar a la verdad, tendrá que escuchar a Maya quien le contará una historia tan difícil de olvidar y tan fascinante a la vez que puede resultar aterradora para cualquiera con el simple hecho de saber hasta dónde se puede llegar para preservar la belleza.

Este es un libro que despierta muchas emociones a la vez, te intrigaba pero a la vez te da miedo de seguir leyendo sin embargo, no podía dejar de hacerlo porque querrás saber más. La lectura no es fácil, pero está tan bien narrada que fácilmente puedes entrar en el libro, y al tener el tema del secuestrador y las pobres chicas intentando sobrevivir aunque eso significara cosas no precisamente buenas, la lectura se vuelve densa. Un libro que te atrapa desde el principio.

Ricardo D. Pat