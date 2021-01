¡Qué tristeza! Por esta razón Daniela Castro no regresará a las telenovelas

En La Verdad Noticias te dimos a conocer todos los detalles sobre el escándalo de Daniela Castro, quien fue arrestada por robar ropa en una tienda de San Antonio, Texas; Tras lo sucedido, quedó en libertad porque su delito fue menor.

Pero luego del calvario que vivió, diversos fans se han cuestionado si la famosa volverá a participar en la pantalla chica, pero su hija dio detalles al respecto y reveló que su mamá estará alejada por un largo tiempo del medio del espectáculo.

Y es que las declaraciones de la joven fue en la entrevista que tuvo en "Todo para la mujer", donde dejó en claro que no todo está perdido, pues la ausencia de las telenovelas de Daniela Castro no es definitiva, pero por el momento no está en sus planes.

El regreso de Daniela Castro a las telenovelas no será pronto

Daniela Castro no regresará a las telenovelas

La hija de la actriz mexicana comentó a Maxine Woodside que su mamá se está dedicando a otras cosas, a su familia y en el cuidado de sus hijos, pues sin dar más detalles, sólo dijo que el regreso de Castro a las telenovelas podría tardar más de lo pensado.

Recordamos que la última telenovela en la que participó la famosa fue "Me declaro culpable", el proyecto fue lanzado en el 2017. Posteriormente se especuló que luego del escándalo, sería parte de "Soltero con hijas", pero prefirió rechazar la propuesta de trabajo.

Por su parte la hija de Castro decidió seguir los pasos de su mamá en el mundo de las telenovelas, Daniela Ordaz de tan solo 17 años, forma parte del elenco de la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia"?, proyecto del productor Juan Osorio.

Durante la entrevista, la hija de Daniela Castro comentó que su madre siempre la apoya y la aconseja, pues quien mejor que la famosa para orientar a su hija en el medio de la farándula, pues decidió dar a conocer su talento como actriz en Televisa.

