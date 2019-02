¡Que tierno! Gabriel Soto envía mensaje de cumpleaños a su hija con emotiva foto

El actor mexicano Gabriel Soto estremeció las redes sociales al compartir una tierna fotografía junto a su hija y es que la pequeña cumple 10 años.

El famoso papá no quiso perder la oportunidad de compartir con sus seguidores en Instagram y felicitar con un emotivo mensaje a su hija Elissa.

En la publicación Gabriel Soto muestra a su hija cuando era una recién nacida y justamente quiso mostrar ese bello momento cuando tuvo entre sus brazos a su pequeña.

“No puedo creer que un día como hoy hace ya 10 años llegaste a llenar mi vida de infinito amor y felicidad. Eres la bendición más grande y mi regalo caído del cielo. No importa cuantos años pasen ‘you’ll always be my baby girl’. Te amo con todo mi corazón hija mía @elissasbb”. Escribió Gabriel Soto.