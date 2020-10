¿Qué tiene en común el matrimonio de Will Smith con el de Beyonce y Jay-Z?

Ser una de las parejas de celebridades más famosas del mundo podría ser algo que Will Smith y tienen en común con Beyoncé y Jay-Z, pero eso no es todo.

Curiosamente, el matrimonio de larga data del actor tiene algo en común con el de Beyoncé y Jay-Z. Siga leyendo para descubrir qué es.

Will Smith y Jada se casaron en 1997

Will Smith y Jada Pinkett Smith tienen una relación larga e histórica. La pareja se conoció por primera vez en 1994 en el set de The Fresh Prince of Bel-Air, que fue el programa que llevó a Smith al estrellato definitivo.

Jada Pinkett Smith había hecho una audición para el papel de la novia del personaje de Will Smith, pero se la consideró demasiado baja. Después de perder el papel, la actriz consiguió un papel en la comedia de situación A Different World, que se filmó en el mismo estudio que la serie de su futuro esposo.

Jada Pinkett y Will Smith revelan haber estado temporalmente separados hace un par de años

Como había sentido una conexión instantánea con la nativa de Baltimore cuando se conocieron, Will Smith decidió que quería invitarla a salir. Sin embargo, cuando apareció en el set de A Different World para hablar con Jada Pinkett, se encontró con Sheree Zampino, quien finalmente se convirtió en su esposa.

Poco después de que Will Smith y Sheree Zampino se casaran, le dieron la bienvenida a su primer hijo, Trey Smith. Pero a pesar de comenzar una vida con Zampino, Smith todavía se sentía atraído por Jada Pinkett y no podía evitar la sensación de que estaba casado con la mujer equivocada.

Después de que Sheree Zampino se divorciara de él en 1995, el actor de Bad Boys comenzó a salir con Jada Pinkett, y dos años después, en la víspera de Año Nuevo, la pareja intercambió nupcias. En 1998, los actores dieron la bienvenida a su hijo, Jaden Smith, y un par de años más tarde nació su hija, Willow Smith.

Will Smith y Jada Pinkett comparten 2 hijos biológicos y uno del matrimonio previo del actor

Beyoncé y Jay-Z están juntos desde el 2000

Unos años después de que Will Smith y Jada Pinkett Smith se juntaran, Beyoncé y Jay-Z tomaron su lugar como la pareja más sexy de Hollywood cuando se reveló que estaban saliendo.

Beyoncé y Jay-Z se ayudaron mutuamente para saltar a la fama tras comenzar su romance

Aunque se conocieron en algún momento a finales de los 90, Beyoncé y Jay-Z no se convirtieron en pareja oficial hasta principios de los 2000. En 2004, la pareja hizo pública su relación durante los premios BET de ese año y han estado juntos desde entonces.

En abril de 2008, se casaron durante una ceremonia de boda privada celebrada dentro del ático del rapero en la ciudad de Nueva York.

Cuatro años después, dieron la bienvenida a su hija, Blue Ivy Carter. Luego, el 13 de junio de 2017, nacieron los gemelos de la pareja, Sir y Rumi Carter.

Beyoncé y Jay-Z comparten 3 hijos juntos tras 12 años de matrimonio

¿Qué tienen estas dos parejas en común?

Si bien está claro que ambas parejas están locamente enamoradas, otra cosa que tienen en común es que ambas han abordado públicamente los problemas de la infidelidad en sus relaciones.

Después de que comenzaron a circular rumores de que Jada Pinkett Smith había tenido una aventura con August Alsina, la actriz confirmó durante un episodio de junio de 2020 de Red Table Talk de Facebook Watch que, de hecho, tenía una relación, o un "enredo" con el cantante de R&B.

Mientras tanto, en 2014, se especuló que Jay-Z había engañado a Beyoncé luego de que aparecieran imágenes de vídeo de la hermana de la cantante de "Halo", Solange, atacando al rapero dentro de un ascensor.

Los rumores volvieron a surgir en 2016 cuando Beyoncé publicó su disco Lemonade que hablaba de una pareja deshonesta y también mencionaba a la infame "Becky con buen cabello". Los rumores de infidelidad de Jay-Z finalmente se confirmaron en 2018 cuando admitió ante David Letterman que había sido infiel en su matrimonio.

Pero a pesar de que la infidelidad causó problemas dentro de los matrimonios de estas dos parejas, aún pudieron resolverlos y, en última instancia, construir un vínculo mucho más fuerte.

Al hablar de sus problemas y darse cuenta de cuánto se aman, Beyoncé, Jay-Z, Will y Jada Smith Pinkett han podido mantener intactos sus matrimonios. Hoy en día, son un ejemplo para todas las parejas que, a pesar de caer en tiempos difíciles, el amor siempre gana al final.

Te puede interesar: Jada Pinkett Smith CONFIRMA su romance con August Alsina ¿Qué dice Will Smith?

¿Crees que los matrimonios de Will Smith / Jada Pinkett Smith y Beyoncé / Jay-Z logren permanecer juntos muchos años más? Dinos que piensas en los comentarios.