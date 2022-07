¿Qué tan rico es Ryan Gosling?

Una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood es Ryan Gosling, quien es conocido por su participación en películas taquilleras como La La Land, The Notebook y Drive

Además de participar en otros proyectos, Gosling tiene una carrera exitosa que empezó desde que era pequeño pues apenas a los 12 años fue parte del Club de MickeyMouse del cual también salieron estrellas como Justin Timberlake y Britney Spears.

A sus 17 años Gosling abandonó la escuela para seguir su sueño de ser actor, fue entonces cuando consiguió pequeños papeles en series juveniles como Escalofríos o Le temes a la oscuridad?, Breaker high entre otras

¿Qué hizo famoso a Ryan Gosling?

Sin embargo la fama vino en 2004 después de protagonizar la película romántica The Notebook, junto a Rachel McAdams. Después de ese proyecto haría algunas otras cintas que tuvieron un recibimiento positivo como Half Nelson, Fracture y Lars and the Real Girl.

El éxito continuó para él con sus apariciones en Blue Valentine, Crazey Stupid Love y Drive, para luego alejarse un tiempo de la actuación. Aunque volvió a lo grande con películas como The Big Short, La La Land y Blade Runner 2049, lo que lo ha vuelto uno de los actores más importantes de la industria del entretenimiento

¿De cuánto es la fortuna de Ryan Gosling?

Tantos años de trabajo, han llevado al canadiense a amasar una gran fortuna; según el medio Celebrity Worth, el actor de 42 años supera los 70 millones de dólares.

Actualmente Gosling tiene dos hijas junto a Eva Mendes, con quien tiene una relación desde 2011, cuando comenzaron a salir mientras filmaban The Place Beyond the Pines

Como te contamos en La Verdad Noticias, actualmente el actor se encuentra participando en la película live action de Barbie, donde encarna a Ken.

