¿Qué tan alto es Tom Hiddleston? La estrella de Loki

En este punto, el Universo cinematográfico de Marvel ha crecido a proporciones tan tremendas que parece que casi todos los actores de Hollywood que quieran un papel pueden obtener al menos un cameo.

Incluso con esta lista cada vez mayor de actores de películas y programas de televisión dentro del MCU, todavía hay una colección de estrellas principales que se destacan del resto.

Para muchos, aparecer en el MCU ha sido un tremendo impulso para sus carreras y el reconocimiento de su nombre, y para otros, su desempeño en el MCU ha sido otra joya en una corona que ya brillaba intensamente.

Tom Hiddleston está entre los primeros. Aparecer como Loki le ha dado a Hiddleston mucha más fama y le ha abierto las puertas a proyectos futuros. ¿Qué tan alto es la estrella de Loki ?

Tom Hiddleston comenzó su carrera con películas para televisión

Con 6'2 el actor es uno de los más altos de Marvel

Un vistazo rápido a la filmografía de Tom Hiddleston demostrará que su interpretación de Loki ha sido un gran avance en su carrera como actor. Su primer papel acreditado llegó hace 20 años cuando participó en la película para televisión de 2001 'The Life and Adventures of Nicholas Nickleby'.

Siguió con varias apariciones en películas para televisión y series documentales. El actor nacido en Londres luego vio papeles en algunas series de corta duración como Suburban Shootout y Wallander .

Las cosas estaban mejorando cuando Tom Hiddleston fue elegido para Unrelated , un drama de 2007 sobre una mujer con problemas que busca refugio con la familia de un amigo en unas vacaciones en Toscana. Hiddleston interpretó a Oakley, un primo de la familia que sirvió como una especie de escape para el personaje principal con payasadas que incluían bañarse desnudos.

Interpretar a Loki fue un gran impulso para Tom Hiddleston

El actor se hizo mundialmente famoso gracias a Loki

En 2011, la trayectoria de la carrera de Tom Hiddleston cambiaría para siempre cuando fue elegido como Loki en Thor . La película, protagonizada por Chris Hemsworth como el personaje principal, le dio a Hiddleston la oportunidad de presentarle al mundo su complejo, a veces exasperante, personaje del dios tramposo Loki.

El personaje se volvería cada vez más importante dentro del MCU, y Hiddleston ganó fama con cada actuación posterior. En 2012, interpretó a Loki en The Avengers. Siguió con Thor: The Dark World (2013), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Loki tendrá una serie propia

Loki ha sido una característica recurrente en el MCU, pero ahora está obteniendo una serie propia, y eso seguramente hará que la atención a Hiddleston crezca aún más. El próximo programa se transmitirá en Disney + y presentará a Loki en su forma engañosa y cambiante a medida que aparece en diferentes eventos de la historia.

La serie se ha comparado con un "Forest Gump lleno de acción" debido a la forma en que tejerá momentos históricos de la vida real con el telón de fondo ficticio de la historia de Loki.

Toda esta atención seguramente atraerá más ojos sobre la vida personal y los detalles de Hiddleston también. Obtener un impulso para tener su propio programa elevará el estado de Hiddleston entre los otros personajes principales de MCU, y seguramente habrá comparaciones.

Para aquellos que sienten curiosidad por los actores más altos de MCU, puede que les resulte interesante saber que Hiddleston está entre los diez primeros, según The Things , pero apenas.

Con 6'2 ″ de altura, Hiddleston está empatado con Samuel L. Jackson y Elizabeth Debicki. Idris Elba, que tiene media pulgada extra de estatura, acaba de superarlo. Sin embargo, todos son eclipsados por Winston Duke, que mide unos impresionantes 6'5 ″.

