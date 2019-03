¡Que tal mi vestido reversible! Angelique Boyer envía mensaje tras los memes

Tal parece que la ganadora a Mejor Actriz causó revuelo en las redes sociales al llegar a la alfombra roja de los Premios TVyNovelas 2019 con el vestido al revés.

La novia de Sebastián Rulli recibió cientos de comentarios de los usuarios debido al descuido que tuvo, pues Angelique Boyer logró acaparar las miradas de todos los reflectores por el espectacular escote que tenía su vestido mostrando las chichis, aunque la famosa sorprendió cuando se presentó en el escenario de los Premios TVyNovelas luciendo el mismo vestido pero sin el pronunciado escote.

Angelique Boyer a través de las redes sociales confesó el motivo que tuvo de cambiarse el vestido, la famosa no se dio cuenta que estaba al revés.

“Oigan que tal mi vestido reversible, no se lo esperaban verdad”, “La verdad es que me lo fui a probar el otro día, me lo probé y me quedó perfecto, en el límite de sensualidad no nos estamos pasando nada y todo perfecto”.