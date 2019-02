¡Que susto! A Michelle Lewin le muerde la nalga un cerdo (VIDEO)

Una de las ardientes mujeres considerada una supermodelo Fitness Internacional, en plenas vacaciones en Las Bahamas, se llevó tremendo susto.

Michelle Lewin durante un paseo por Las Bahamas, tuvo la idea de acercarse a unos cerdos, pero la sensual modelo venezolana, no esperó la reacción de uno de los animales, pues en un descuido uno de ellos le mordió la nalga.

El video donde se ve como un cerdo le mordió la nalga a Michelle Lewin fue compartido por la misma modelo en su cuenta personal de Instagram.

Tras el video los seguidores de Michelle Lewin le enviaron divertidos comentarios.

"Para que sigas con tu empeño de ir a la playa con esos cochinos", "Lo que todos queremos hacer. Siempre viene un puerco y lo hace", "En estos momentos ese cochino es el más envidiado al tener el privilegio de morderte un glúteo jejeje. ¡Como envidio ese cochino!". Mencionaron los usuarios.

Michelle Lewin lucía un ajustado y sensual bikini en color blanco, tras el tremendo susto que se llevó la modelo, ella decidió alejarse para evitar que los demás animales le mordieran alguna parte de su cuerpo.

En el clip se puede escuchar que Michelle Lewin decía: "Me mordió, papi, me mordió, me mordió", mientras se alejaba rápidamente de ser atacada por otro cerdo.

Luego de que uno de los cernos le mordiera la nalga a Michelle Lewin, finalmente la supermodelo tomó con humor lo sucedido y mostró a sus fieles seguidores en redes sociales como quedó su nalga luego de la mordida del animal.

La modelo Michelle Lewin en su perfil de Instagram cuenta con más de 13 millones de seguidores y la mayoría de sus publicaciones muestra su hermosa figura con sensuales prendas.