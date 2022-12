¿Qué sucedió entre el ganador de MasterChef Celebrity y Daniel Bisogno?

MasterChef Celebrity llegó a su fin el pasado domingo 18 de diciembre, en donde vimos coronarse como el ganador indiscutible a Ricardo Peralta, un conocido influencer, quien ha dado de que hablar tras su victoria, siendo uno de los escándalos más recientes, el supuesto enfrentamiento protagonizado con el conductor Daniel Bisogno.

En este sentido cabe mencionar, que fue el propio Ricardo, quien fue cuestionado de manera directa acerca de los comentarios que hizo el también actor sobre su triunfo en la competencia de cocina, ante lo cual, no dudó en dejar en evidencia el racismo del conductor.

"O sea, le caigo mal porque soy moreno, o sea, el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica, ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan", expuso Ricardo Peralta.

Sin embargo, el ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity aseguró que a él no le importaba caerle bien al conductor de "Ventaneando", pues no está dentro de sus prioridades ser o no su mejor amigo, pues cada quien elige quien le cae bien y quien no.

Además, añadió que aunque tienen amistades en común, eso no los hace cercanos, pero es evidente que sí se conocen, ya que incluso lo ha visto frecuentar lugares que él visita, tales como antros en los que ambos salen con sus amigos, sin necesidad de que terminen compartiendo tiempo juntos.

"Lo que yo pienso es que a él le gusta mucho iniciar con el pie izquierdo en muchas relaciones, ¿ya sabes? O sea, porque en el transcurso de 'Ventaneando' pues siempre se ha metido de pronto en problemas y luego ya Pati le lleva al invitado o a la invitada de la que habló mal y ya luego (Bisogno) dice 'no, ya, ya, todo bien'".

